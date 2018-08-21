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Venezüella'da 5 sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar' yürürlükte

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Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hiper enflasyonu düşürme amacıyla başlatttığı radikal plan kapsamında ülkenin 5 sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar' yürürlüğe girdi.
Venezüella'da 5 sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar' yürürlükte

Ekonomik kriz nedeniyle gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin bulunmasında sıkıntı yaşayan ve su, elektrik ve ulaşım gibi temel hizmetlerin aksadığı  Venezüella'da eski para birimi 'Güçlü Bolivar' yerine, 5 sıfır atılmış 'Egemen Bolivar' dün resmi tatil ilan edilerek yürürlüğe girdi.

 

Yeni banknotlar 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Egemen Bolivar olacak.

Venezüella Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega çoğu eski Bolivar banknotunun 'bir süre daha' yürürlükte kalacağını söyledi. Sadece en düşük değerli banknot olan 1000 Güçlü Bolivar, derhal tedavülden kaldırılacak.

10 yıl önce Maduro'nun selefi Hugo Chavez de hiper enflasyonla mücadele amacıyla Bolivar'dan 3 sıfır atmıştı.

ASGARİ ÜCRETLERDE YÜZDE 3400'LÜK ART

 

Pazartesi akşamı Facebook'tan canlı yayın yapan Maduro yeni banknotların yürülüğe girmesinin sorun yaratmadığını ve 'bankacılık sisteminin iyi şekilde performans gösterdiğini' söyledi.

 

Maduro Twitter mesajında da, neoliberal kapitalizmin ahlaksız saldırısını erdemli, dengeli, sürdürülebilir, sağlıklı ve üretken bir ekonomik sistemle durduracaklarını söyledi.

Maduro ayrıca yoksullukla mücadele planı çerçevesinde  bu yıl içinde 5. kez benzer bir adım atarak, asgari ücretlere 1 Eylül'den itibaren yüzde 3400'lük bir artış getirdiğini duyurdu.

Asgari ücretlere uymaları konusunda  şirketleri uyaran Maduro "Aksi takdirde bize yanıt vermek zorundalar" dedi ancak şirketlere verilebilecek cezalar konusunda ayrıntıya girmedi.

Hükümetin diğer önlemleri şöyle;

— Egemen Bolivarı, hükümetin Venezüella'nın petrol rezervlerine bağlantılı olduğunu söylediği sanal para birimi Petro'ya çıpalamak

— 'Anavatan Kimliği' olmayanlara sübvansyonlu yakıt satışı yapmamak

— KDV'yi yüzde 4'ten yüzde 16'ya yükseltmek

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