Venezüella'da Guaido'dan darbe girişimi: Ordu 'Maduro'nun yanındayız' dedi

Venezüella’da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, kendisini destekleyen askerlerle birlikte orduya darbe çağrısı yaptı.

Venezüella’da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, kendisini destekleyen askerlerle birlikte orduya darbe çağrısı yaptı. Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Maduro'nun yanında olduğunu söyledi.

Başkent Caracas'taki La Carlota hava kuvvetleri üssünün yakınlarında açıklama yapan Guaido, darbe çağrısında bulundu. Yayımlanan üç dakikalık bir videoda Guaido'nun çevresinde 70 kadar askerin ve 2014 yılında ev hapsine çarptırılıp siyasetten yasaklanan Leopoldo Lopez'in de bulunduğu belirtildi. Askerlerin bazılarının ağır silahlı olduğu da görüldü.

​​'SON EVRE'

Videoda Guaido, sokağa çıkan askerlere 'Venezüella'nın anayasasını korumak için hareket etmelerini' söylüyor. "Şimdi zamanıdır" diyen Guaido, "Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi ve onlar Venezüella halkının desteğine güveniyor" ifadelerini kullanıyor. Guaido, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme planının son evresinin başladığını" savunuyor.

Guaido ve onu destekleyen askerlerin işaret olarak ‘mavi bant’ kullanmakta oldukları dikkat çekti. Guaido mavi bandı sağ koluna takarken, bazı darbeci askerlerin bant ile yüzlerini kapatmaya çalıştıkları görüldü.

Guaido, söz konusu videoyu kendi Twitter hesabından da paylaştı. Guaido'nun bu hamlesi, yarın yapılması beklenen hükümet karşıtı yürüyüşten önce geldi. 1 Mayıs'ta yapılacak yürüyüş için Guiado, "Venezüella tarihinin en büyük yürüyüşü olacak" yorumunu yapıyordu.

​'ORDU MADURO'NUN YANINDADIR'

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise silahlı kuvvetlerin Maduro'nun yanında olduğunu söyledi. Lopez, ordunun meşru Devlet Başkanı Maduro hükümetini kesin bir şekilde savunmaya devam edeceğini duyurdu.

Lopez ayrıca, ülkedeki tüm askerlerin 'normal olarak' kışla ve askeri üslerde olduğunu ve olağandışı bir gelişme gözlemlenmediğini vurguladı.

RODRIGUEZ: HÜKÜMET HAİNLERE KARŞI KOYUYORVenezüella İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ise Twitter hesabından bir açıklama yaparak, 'hükümetin darbe isteyen militer hainlerden oluşan küçük bir gruba karşı koyduğunu' belirtti.

Uluslararası haber ajansları da darbe girişiminde bulunan askerlerin ve onlara destek veren halktan bir kesimin olduğu kalabalığa karşı biber gazıyla müdahale edildiğini duyurdu. Caracas'taki askeri üssün civarında bulunan görgü tanıkları silah sesleri duyduklarını söyledi.

BAŞKANLIK SARAYI'NA ÇAĞIRDI: MADURO'YU SAVUNUN

Öte yandan Venezüella Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı. Cabello, darbe girişiminde bulunan askerlerin toplandığı La Carlota hava üssüne müdahale edilmediğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Venezüella Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı. Cabello, darbe girişiminde bulunan askerlerin toplandığı La Carlota hava üssüne müdahale edilmediğini de sözlerine ekledi.

Venezüella'daki darbe girişimi dünya siyasetinde de yankı buldu.

KÜBA VE BOLİVYA: MADURO HÜKÜMETİNİN YANINDAYIZ

Küba ve Bolivya, darbe girişimine karşı mevcut hükümetin yanında olduklarını duyurdu. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarla Maduro hükümetine destek verdi.

Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezüella'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezüella halkının yanındayız" dedi.

Morales de, "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız" diye yazdı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ise Venezüella'daki duruma çare aramak amacıyla 13 Latin Amerika ülkesi ve Kanada tarafından oluşturulan Lima Grubu'nu acil toplantıya çağırdı.

İSPANYA: BİR DARBEYİ DESTEKLEMİYORUZ

ABD ise durumun 'yakından izlendiği' açıklamasında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın da konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

İspanya ise her ne kadar Juan Guaido'yu ülkenin devlet başkanı olarak tanısa da herhangi bir darbeye karşı olduklarını dile getirdi. Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, sorunun seçimlerle çözülmesi gerektiğine inandıklarını belirtti ve Venezüella'nın 'kan gölüne dönebileceği' uyarısında bulundu.

İNGİLTERE: HALK YETERİNCE ÇEKTİ

İngiltere Başbakanı Theresa May de Guadio'yu başkan olarak tanıdıklarını vurguladı ve "Bizim odağımız krizin barışçıl çözümü ve Venezüella demokrasisinin yeniden tesis edilmesidir. Venezüella halkı daha iyi bir geleceği hak ediyor, yeterince çektiler, Maduro rejimi sona ermeli" ifadelerini kullandı.