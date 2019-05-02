Venezüella'daki darbe girişimi bastırıldı, Maduro 'cezasız kalmayacak' dedi

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido tarafından başlatılan darbe girişiminin cezasız kalmayacağını söyledi. Girişime katılanlar Anayasa ve toplum huzurunu hedef almaktan yargılanacak.

Maduro, başkent Caracas'taki başkanlık sarayı Miraflores'te Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello ile bir araya gelerek, ‘Ulusa Sesleniş’ konuşması yaptı.

Maduro konuşmasına, sadakati nedeniyle Venezüella ordusuna ve verdiği destek için halka teşekkür ederek başladı.

‘BU DURUMDA KİM ELLERİNİ OVUŞTURUYOR’

Maduro, “Bu durumdan yararlı çıkan kim? Venezüella mı, demokrasi mi, barış mı? Bu tip durumlarda kim ellerini ovuşturuyor? Şüphesiz, orada olan kişiler, milletvekilleri ve aşırı sağcı terörist Voluntad Partisinin faktörleri. Onlar oradaydılar, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoyla halkı anayasal hükümete karşı darbe yapmaya teşvik ediyorlardı” dedi.

Maduro, 2014 yılında ev hapsine çarptırılıp siyasetten yasaklanan Leopoldo Lopez'in de Guaido ile birlikte hava üssünü gelerek darbe çağrısı yaptığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada, aşırı sağcı muhalif, faşist ve 18 yıldır bütün darbe girişimlerinde bulunan, ev hapsinden kaçan Leopoldo Lopez'in görüntüleri yayınlandı. Darbe teşebbüsünü özel olarak yönetiyordu ve daha sonra kendi kendini devlet başkanı ilan eden milletvekili Guaido, kaydettiği videoyla bir çağrı yaparak, askeri darbeye olan desteğiyle ortaya çıktı" dedi.

ÜÇ SAVCI ATANDI

Darbe girişiminin cezasız kalmayacağını söyleyen Nicolas Maduro, “Ülkenin cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel üç ulusal savcı atadım ve onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor ve soruşturmayı yürütüyorlar. Anayasa ve toplum huzurunu hedef almaktan yargılanacaklar” diye konuştu.

Çıkan çatışmalarda muhalefetin ateşli silah kullandığına ve güvenlik güçlerini hedef aldığına vurgu yapan Maduro, "Biz sadece meydana gelecek karışıklığı, çılgınlığı düşündük. Ne arıyorlardı, bir çatışma mı? Orduyu oraya yağmamızı mı istiyorlardı? Ya orada 100-200 kişinin öldüğü bir felaket olsaydı? Bunu düşünmek oldukça önemli” dedi.

Maduro, çatışmalarda ikisi ağır yaralı albay olmak üzere en az beş askerin yaralandığını açıkladı.

‘ASKERLER KANDIRILDI’

Çatışmaların çıktığı yere götürülen askerlerin kandırıldığını söyleyen Maduro, "Çatışmanın olduğu Altamira bölgesine getirilen askerlerin yüzde 80'i kandırılmıştı. Onlara çeşitli operasyonların yapılacağını söylediler ancak Leopoldo Lopez ve Juan Guaido'nun orada olduğunu gördüklerinde kandırıldıklarını anladılar" dedi.

Maduro, askerlerin kandırıldıklarını fark ettiklerinde, askeri araçları oradan çıkardığını ve darbe girişimine destek vermediklerini açıkladı. Maduro ayrıca askerlerin, oraya nasıl götürüldüklerini anlattıkları görüntüleri izletti.

Savunma Bakanı Lopez de darbe girişiminin bastırılmasının arından yaptığı basın açıklamasında, “Darbeye katılan askerlerin yüzde 80’i kandırılmıştır. Ordunun ileri gelen komutanları demokrasiye sadıktır. Küçük bir grubun silah ve askeri araç çalarak başlattığı bir darbe” ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇ DAKİKALIK VİDEOYLA DARBEYE ÇAĞIRDI

Juan Guaido dün sabahı, başkent Caracas yakınlarındaki La Carlota askeri üssü dışında çekilen ve Twitter hesabında yayımladığı üç dakikalık videoda halktan "Özgürlük Operasyonu'nun son aşamasını başlatmalarını" istemişti. Guaido’nun çevresinde askeri üniforma giymiş 70 kadar asker vardı.

Darbe çağrısının ardından Venezüella güvenlik güçleriyle Guaido destekçileri arasında çatışmlara çıkmıştı.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Maduro'nun yanında olduğunu söylemişti. Askeri liderlerle görüşen Maduro da "Bana tam bağlılık gösterdiler" demişti.