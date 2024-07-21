Venüs atmosferinde yaşam belirtisi olabilecek elementler keşfedildi

Güneş Sistemi’nin en sıcak gezegeni Venüs’ün atmosferindeki bulutlarda yaşam belirtisi olabilecek fosfin ve amonyak gibi elementler keşfedildi.

IFLScience’ın haberine göre gökbilimciler, Hawaii’deki James Clerk Maxwell Teleskobu’nun (JCMT) Venüs projesiyle ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1978’de fırlatılan ‘Pioneer Venus 2’ atmosfer sondalarından elde edilen verileri inceledi.

Araştırmada Venüs’ün yaklaşık 55 kilometre yükseklikteki bulutlarında oksijensiz ortamlarda yaşayan mikropların ürettiği fosfin gazı ve amonyak moleküllerinin varlığına dair ipuçları elde edildi.

Londra Imperial College’dan Dr. Dave Clements, Pioneer Venüs sondası verileriyle tutarlı biçimde yaklaşık 55, 56, 57 kilometre yüksekliklerde milyonda bir parça düzeyinde fosfin olduğuna dair tespit ettiklerini söyledi.

Clements şöyle konuştu:

“Venüs’ün atmosferinde birtakım tuhaflıklar var. Fosfin yeni ortaya çıkan bir madde. Bunlara ilave olarak atmosferdeki su ve kükürtdioksit miktarı da zamanla değişiyor. Nedeni bilinmiyor. Değişiklikler çok büyük ölçülerde izlenmiyor ancak günlerden yıllara kadar çeşitli zaman dilimlerinde farklılıklar gösterdiği biliniyor.”

Kayalık bir gezegende amonyak bulunması güçlü bir biyolojik imza olarak kabul ediliyor.

Bulgu, Venüs’te yaşam olduğunu kanıtlamıyor fakat bilim insanları burada amonyağın nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor.