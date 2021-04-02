Vergi Affı Başvuru Süresi Uzatıldı

30.03.2021 tarih ve 72 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kararname kapsamında 15/2020 sayılı Vergi Affı ile ilgili yasaya başvuru süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar (30 Haziran 2021 tarihi dahil) uzatıldı.

30.03.2021 tarih ve 72 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kararname kapsamında 15/2020 sayılı Vergi Affı ile ilgili yasaya başvuru süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar (30 Haziran 2021 tarihi dahil) uzatıldı.

Bu Kararnameden yararlanmak isteyen yükümlüler, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği (30/03/2012) tarihten, 30 Haziran 2021 tarihine kadar (30 Haziran 2021 dahil) Daire tarafından düzenlenecek beyannameler ve formlar ile birlikte Güzelyurt Belediyesi’ne başvurmakla yükümlüdürler.