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Vergi cezası ve kamu borcu indirimindenyararlanmada son gün 12 Aralık

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Vergi cezası ve kamu borcu indirimindenyararlanmada son gün 12 Aralık
Gelir ve Vergi Dairesi’nden yapılan açıklamada, mevcut kamu borcunu yasanın tanımış olduğu imkânlar dâhilinde ödemek isteyenlerin 12 Aralık  tarihine kadar borcunun  bağlı bulunduğu dairenin şubelerine başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

Gelir ve Vergi Dairesi,  2014 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait vergi cezaları ve bunlara ilişkin gecikme zamları ve/veya 31 Aralık 2014 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu borcu olanlar için  ödeme kolaylığı sağlamak adına düzenlenen  İndirimli Tahsilata İlişkin (Geçici Kurallar) Yasasından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 12 Aralık olduğunu açıkladı.

Açıklamada, “12 Aralık tarihi sadece başvuru için son tarih olmakla birlikte ödeme tarihleri yasada düzenlendiği gibi peşin ödeyecekler için başvuru günü, taksitler halinde ödeyecekler için ise yasanın yürürlükte bulunduğu süre dikkate alınarak taksit miktarına göre verilecek ödeme planına göre yapılacaktır. Borcun tümünü peşin ödemeyip, zamana yayarak eşit taksitler halinde ödemek isteyen vatandaşlarımız için de son başvuru tarihi 12 Aralık’tır” denildi.

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