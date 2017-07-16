Vergi Dairesi'nden "mangal" görüntülerine yanıt geldi

Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı, Maliye Bakanlığının çatısında mangal partisi verildiğine ilişkin olarak sosyal medyada çıkan bazı haberlere açıklık getirdi.

Kalkanlı, e-vergi altyapı çalışmalarını yapmak üzere yurtdışından ülkemize gelen ve hafta sonu dahil aralıksız biçimde çalışan ekibin çalışmalarına ara verdikleri bir sırada Vergi Dairesindeki odacılardan birine mangalda hellim kebabının ününü duyduklarını ama hiç yemediklerini söylemesi üzerine odacının yurt dışından gelen misafirlere ikram etmek ve kültürümüzü tanıtmak amacıyla dairenin damında mangal yakarak, pide arasına hellim koyup misafirlere ikram etmiş olduğunu ifade etti.

Özdemir Kalkanlı basında çıkan iddiaların aksine kesinlikle daire içerisinde veya binada alkol alınmadığını sadece altyapı çalışmaları kapsamında haftasonunda dahi çalışan misafirlere ülkemiz kültürünü tanıtmak maksadıyla mangalda hellim ikram edildiğini söyledi.