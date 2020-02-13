Vergi konusunda AB'nin kara listesine girmemesi için Türkiye'ye ek süre

Avrupa Birliği (AB) vergi şeffaflığı konusunda gerekli standartları sağlaması için Türkiye’ye ek süre verme konusunda ön uzlaşıya vardı.

AB diplomatlarının verdiği bilgiye göre, varılan bu ön anlaşma ile Türkiye'nin bu alanda kara listeye alınması da şimdilik ertelenmiş oldu. Bu kararın Brüksel ile Ankara arasında yeni bir gerilim yaşanmaması için alındığı söyleniyor.

En son 2019 yılında güncellenen kara listede İsviçre, Marshall Adaları ve Birleşik Arap Emirlikleri, AB ile vergi alanında iş birliği yaptıkları için listeden çıkarılmıştı. 27 üye ülkenin maliye bakanları tarafından belirlenen kara liste, daha az vergi ödemek için dolambaçlı yollar kullanan şirketlerin ve zenginlerin bu amaçlarının önüne geçmek için 2017’de hayata geçirildi.

Türkiye'ye de kara listeye girmemesi için 2019 yılının sonuna kadar gerekli adımları atması ve düzenlemeleri yapması için süre tanındı ve AB ülkeleri ile otomatik olarak vergi bilgisi paylaşılması istendi. Ne var ki, Ankara buna yönelik yasaları henüz hayata geçirmedi.

Tamamen siyasi nedenlerle ek süre verildi

Reuters haber ajansına konuşan AB diplomatları, Türkiye'nin şu anda çoktan kara listeye alınmış olması gerektiğini ancak siyasi nedenlerle 2020 yılının sonuna kadar ek süre verilmesinin planlandığını ifade ediyor. Bu ön uzlaşma hakkındaki nihai karar 20 Şubat'ta Brüksel'de gerçekleşecek bir sonraki maliye bakanları toplantısında verilecek.

Onaylanmaması halinde ne olacak?

Türkiye ve AB arasında son dönemde Akdeniz sondaj girişimleri, mülteci konusu ve dozu sürekli artan insan hakları eleştirileri kaynaklı gerilim, ilişkilerde oldukça kötü bir evreye girilmesine neden oldu.

Yeni bir çatışma alanı olmaması için ek sürenin onaylanması beklenirken bunun olmaması halinde Türkiye'ye yönelik finansal sınırlamalar ve yasaklar söz konusu olacak. Bunun da ötesinde Türkiye'nin dünyadaki finansal imajı da zarar görecek.