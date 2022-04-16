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Vergi politikaları ve ekonomiye etkileri, Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki toplantıda masaya yatırıldı

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Vergi politikaları ve ekonomiye etkileri, Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki toplantıda masaya yatırıldı
Vergi politikaları ve ekonomiye etkileri, Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki toplantıda masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında, vergi uzmanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilerek vergi politikaları ve ekonomiye etkileri ele alındı.

Vergi kaybını önlemeye yönelik kararların, enflasyon göz önünde bulundurularak alınmasının önemine vurgu yapılan toplantıda, kayıt dışı ekonomi ve kara parayla ilgili mücadelede somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekildi.

Piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının dar ve sabit gelirlileri etkilediği, pahalılığın kayıt dışılığı artırdığına vurgu yapılan toplantıda, temel gıda ihtiyaçlarının yeniden listelenerek bu ürünlerden alınan vergilerin tekrardan düzenlemeye tabi olması gerektiği dile getirildi.

Bütçenin takriben %60’ını oluşturan (KDV, BSİV, FON) dolaylı vergi oranını %40 olan kazançlar üzerinden alınan (gelir ve kurumlar vergisi gibi) dolaysız vergilere ağırlık verilmesi suretiyle AB ve uluslararası normlara getirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Dünyanın en mükemmel vergi yasaları yapılmış olsa bile bunların uygulanmasını gerçekleştirecek olan Vergi İdaresi

ve kadrolarının güçlendirilmesi, güven verici ve adalete dayanan uygulamaların ihdası amacıyla reorganizasyona tabi tutulması gerektiği irdelendi.

Kemal Özçakır, Göksel Saydam, Hakan Ergin, Ahmet Manavoğlu, Niyazi Akman, Salahi Ergin ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya’nın katıldığı toplantının rutin bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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