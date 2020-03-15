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Vergi-Sen: Önlemler alınıncaya kadar personel iş yerlerine gitmeyecek

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Vergi-Sen: Önlemler alınıncaya kadar personel iş yerlerine gitmeyecek
Vergi-Sen: Önlemler alınıncaya kadar personel iş yerlerine gitmeyecek

Gelir ve Vergi Dairesi çalışanlarının yarın işe çağrıldığı ancak çalışanların gerekli önlemler alınıncaya kadar işyerlerine gitmeyeceğini bildirildi.

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Genel Sekreter Ediz Uzun, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Gelir ve Vergi Dairesi çalışanlarının, diğer kamu çalışanlarından ayrı tutulmasını eleştirdi.

Gelir ve Vergi Dairesi çalışanlarının telefonla tek tek arandığını ve yarın için göreve çağrıldığını belirten Uzun, “Bakanlık ve daire yetkilileriyle iletişime geçildi, gerekli önlemlerin alınması halinde çalışanlarımızın rotasyon usulü çalışarak, vergileri tahsil etmek için görev yerlerinde olabilecekleri belirtildi. Yönetim taleplerimize yapıcı yaklaşmadı. Önlemler de alınmadı.  Personelimiz en basit dezenfektanları bile günlerdir kendi imkânlarıyla tedarik ediyor” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, belediyeler, mobil telefon şirketleri için borçların son ödeme tarihlerinin uzatıldığını belirten Ediz Uzun, “Vergi borçları için herhangi bir düzenleme yapılmadı. Yarın şubelerimizde, her ay olduğu gibi mahşeri bir kalabalık oluşacak, yüzlerce kişi gelip gidecek, saatlerce kuyruklarda bekleyecek. Personelimizin sağlığından endişe duyuyoruz. Bu anlayış, toplum sağlığını, tahsilât yapma uğruna tamamen hiçe sayan bir tutumdur” ifadelerine yer verdi.
Uzun, kamuda örgütlü dört sendikanın aldığı “işe gitmeme ve toplum sağlığı için evde kal” eylemini desteklerini belirterek, “Vergi Dairesi çalışanları olarak dairemizde gereken önlemler alınıncaya kadar işyerlerimize gitmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

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