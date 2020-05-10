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VERGİ-SEN, Vergi Dairesi’nde tedbir istedi, eylem uyarısı yaptı

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VERGİ-SEN, Vergi Dairesi’nde tedbir istedi, eylem uyarısı yaptı
VERGİ-SEN, Vergi Dairesi’nde tedbir istedi, eylem uyarısı yaptı

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), dairede gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda sessiz kalmayacaklarını ve her türlü yasal eyleme başvuracaklarını duyurdu.

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları yaptığı yazılı açıklamada, çalışanlarının pandemi süresince, Vergi Dairesi’nin gelirlerinin devlet maliyesindeki öneminin sorumluluğunu taşıyarak ilk günden itibaren, kendilerinin ve ailelerinin sağlıkları pahasına gerekli özveriyi gösterdiğini hatırlattı.

Kuyucuoğulları, hükümet edenlerin “elimizi taşın altına koymalıyız” şeklindeki slogan haline gelmiş söylemleri bir yana, Vergi Dairesi çalışanlarının, değil ellerini tüm bedenlerini o “meşhur taşın” altına koyduğunu belirterek, ne acıdır ki birçok bakanın kendisine bağlı devlet dairelerindeki çalışanları bir saat bile görev yerine çağırma otoritesini bile gösteremezken, kendilerinin sorumluluk bilinciyle maaşlarından kesinti olacağını bilerek ve hiçbir talepte bulunmadan Vergi Dairelerini ilk günden itibaren açık tuttuklarını vurguladı.

“Ancak görülüyor ki, çalışanlarımızın bu fedakarlıkları, idare tarafından her geçen gün artarak, suiistimal edilmeye çalışılmaktadır” diyen Kuyucuoğulları, taleplerini şöyle sıraladı:

“Risk gurubunda olan çalışanlarımıza, sendikamızın defalarca talebi olmasına rağmen Covid-19 testi hâlâ yapılmamıştır.

Dairedeki çalışanların sosyal mesafeyi korumak maksadı ile rotasyon usulü ile çalışma şekli, Vergi Dairesi şubelerinde sulandırılarak, memurlar diresek dirseğe çalışmaya zorlanmaktadır.

Hükümet cesurca karar alarak tüm işyerlerini açmasına rağmen okulları ve kreşleri kapalı tutmuş, böylelikle salgın tehdidinin varlığını da inkâr etmemiştir. Buna rağmen küçük çocuğu olan çalışan annelerin, çocuklarını evde tek başına bırakıp daireye gelmesi konusunda idarenin baskı yapması yerine, çözüm üretilmesi noktasındaki hiçbir uyarımızı dikkate almamıştır.

Birçok daire randevu usulü ile çalışırken, Vergi Dairesi normal zamanlarda olduğu gibi aynı yoğunlukta çalışmakta, özellikle Dairemiz bünyesinde olan ehliyetler ve motorlu araçlar birimlerinde her gün izdiham yaşanmaktadır. Ne acıdır ki marketlerde bile uygulanan kurallar, vatandaş yoğunluğundan ötürü, maalesef dairemizde uygulanamayacak duruma gelmiştir.”

Kuyucuoğulları, saydığı hususların idare tarafından görmezden gelinmeye devam edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda sessiz kalmayacaklarını belirtti.

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