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Vergi-Sen zamları eleştirdi, süresiz grev uyarısında bulundu

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Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) Genel Sekreteri Ediz Uzun, hükümetin yaptığı zamları eleştirerek, süresiz grev uyarısında bulundu.
Vergi-Sen zamları eleştirdi, süresiz grev uyarısında bulundu

Yazılı açıklama yapan Uzun, “Hükümetin son aylarda kamu bütçesinde meydana gelen açığı zamlarla kapatmaya çalışması ülkeyi yangın yerine çevirmiştir. Ülkeyi yönetenler, devlet çalışanlarının maaşlarını hedef gösterip, bütçedeki açığın sebebini, kamu çalışanlarına yapılan maaş ödemeleriymiş gibi gösterme gayreti içerisindedir.” ifadelerini kullandı.

Uzun, hükümetin dövizdeki yükselmeye yönelik aldığı tedbirlerin ve vergi aflarının, halkın değil sermayenin yararına olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

“Sendikamızda örgütlü bulunan Vergi Dairesi çalışanları, her şeye rağmen özveriyle çalışmaktadır. Hepsinden önemlisi toplumsal sorumluluk bilinciyle devletin kanı, canı, yaşam kaynağı olan vergi gelirlerinin aksamaması için grev seçeneğini en son seçenek olarak görmüştür. Ancak bu toplumun beceriksiz yöneticilerle kaybedecek bir günü bile yoktur.

VERGİ-SEN olarak hükümet edenleri uyarıyoruz, insafsızca yaptığınız zamlar halkın ve çalışanların mutfağına ateş düşürmüştür. Bilinmelidir ki VERGİ-SEN üyeleri buna kayıtsız kalmayacak, süresiz grev dahil tüm yasal mücadele yollarını kullanacaktır.”

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