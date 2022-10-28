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Vergi-Sen’de Başkanlığa Yeniden Şebnem Kuyucuoğulları Seçil

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Vergi-Sen’de Başkanlığa Yeniden Şebnem Kuyucuoğulları Seçil
Vergi-Sen’de Başkanlığa Yeniden Şebnem Kuyucuoğulları Seçil

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nda (VERGİ-SEN), başkanlığa yeniden Şebnem Kuyucuoğulları seçildi.

VERGİ-SEN’in 12. Genel Kurulu’nun ardından yapılan toplantıda yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Başkan: Şebnem Kuyucuoğulları, Genel Sekreter: Ediz Uzun, Mali Sekreter: Duygu Mısırlı, Genel Sekreter Yardımcısı: Necati Özsuzuslu, Üye Sorunları Sekreteri: Feride Haciarif, Eğitim Sekreteri: Özlem Durmaz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler: Ali Hafız, Sosyal İşler Sekreteri: Mustafa İnçay, Bilgi İşlem Sorumlusu: Halil Koşucu, Örgütlenme Sekreteri: Kıymet Baytaroğlu, Lefkoşa bölge temsilcisi: Mustafa Çağateş, Girne bölge temsilcisi: Birsu Faruk, Güzelyurt bölge temsilcisi: Kemal Akbatu, Gazimağusa bölge temsilcisi: Rasiha Güneysu, İskele bölge temsilcisi: Zübeyde Olcaytuğ

Yedek üye: Kemal Sesigüzel, Yedek üye: Dursun Karal.

Denetleme Kurulu: Hasan Koçyiğit, Ünsal V. Keyfiala, Halit Kıryağdı

Disiplin Kurulu: Osman Göztaşı, Ali Akyürek, Şenol Çiner.”

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