Vergi-Sen’den Grev Uyarısı

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmemesi halinde Perşembe gününden itibaren süresiz greve gideceğini açıkladı.

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, personel eksikliğinden dolayı yapılan grevler sonucunda 24 Eylül 2019’da Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde 2 personel gönderildiğini ancak personel sayısı üçe yükseltildiği halde vatandaşın mevcut talebine zar zor karşılık verildiğine işaret etti. Kuyucuoğulları, gönderilen 2 personelden birinin görev süresinin uzatılmaması nedeniyle bugünden itibaren bu personelin geri gittiğini ve şu an bu birimde 2 personel kaldığını kaydetti.

Yılbaşından bu yana araç devir işlemlerinin de şubelerde yapılmaya başlanmasıyla zorluğun daha da yükseldiğini kaydeden Kuyucuoğlu, online sisteme geçilmesinin işlerin yükünü azaltmadığını savundu.

Bu sıkıntıyı Trafik Dairesi ve Maliye Bakanlığındaki yetkililerin de bildiğini ve sorunun çözüleceğinin söylenmesine rağmen harekete geçilmediğinin görüldüğünü belirten Kuyucuoğulları, bu yüzden, bahse konu birime ivedi personel görevlendirilmemesi halinde 11 Haziran’dan itibaren süresiz grev yapılacağını bildirdi.