  • BIST 110.764
  • Altın 369,252
  • Dolar 6,7797
  • Euro 7,6564
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA23 yaşındaki gencin ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

Vergi-Sen’den Grev Uyarısı

» »
Vergi-Sen’den Grev Uyarısı
Vergi-Sen’den Grev Uyarısı

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmemesi halinde Perşembe gününden itibaren süresiz greve gideceğini açıkladı.

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, personel eksikliğinden dolayı yapılan grevler sonucunda 24 Eylül 2019’da Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde 2 personel gönderildiğini ancak personel sayısı üçe yükseltildiği halde vatandaşın mevcut talebine zar zor karşılık verildiğine işaret etti. Kuyucuoğulları, gönderilen 2 personelden birinin görev süresinin uzatılmaması nedeniyle bugünden itibaren bu personelin geri gittiğini ve şu an bu birimde 2 personel kaldığını kaydetti.

Yılbaşından bu yana araç devir işlemlerinin de şubelerde yapılmaya başlanmasıyla zorluğun daha da yükseldiğini kaydeden Kuyucuoğlu, online sisteme geçilmesinin işlerin yükünü azaltmadığını savundu.

Bu sıkıntıyı Trafik Dairesi ve Maliye Bakanlığındaki yetkililerin de bildiğini ve sorunun çözüleceğinin söylenmesine rağmen harekete geçilmediğinin görüldüğünü belirten Kuyucuoğulları, bu yüzden, bahse konu birime ivedi personel görevlendirilmemesi halinde 11 Haziran’dan itibaren süresiz grev yapılacağını bildirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Hükümet sektör için net kararla almazsa araçlı eylemi süresiz devam ettireceğiz”08 Haziran 2020 Pazartesi 15:20
  • Taçoy: “Çevreye duyarlı adımlar atmak için çalışıyoruz”08 Haziran 2020 Pazartesi 15:13
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Süheyla Küçük’ün Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayınladı08 Haziran 2020 Pazartesi 15:12
  • Süheyla Küçük’ün Vefatı… Bakan Çavuşoğlu Mesaj Yayınladı08 Haziran 2020 Pazartesi 15:11
  • Bir Haftada 55 Kaza, 27 Yaralı08 Haziran 2020 Pazartesi 15:10
  • Ülkedeki Irkçı Uygulamalar Meclis Önünde Protesto Edildi08 Haziran 2020 Pazartesi 15:00
  • Özersay:Kıbrıs Türk Halkı Süheyla Küçük’ü her zaman sevgi, saygı ve minnetle hatırlayacaktır08 Haziran 2020 Pazartesi 12:47
  • Çavuşoğlu, Kovid-19 Öncesi ve Sonrası Ülkedeki Eğitim Sürecini Anlattı08 Haziran 2020 Pazartesi 12:38
  • Sigorta Hizmetleri Yasası’ndaki Değişiklik Komiteden Geçti08 Haziran 2020 Pazartesi 12:32
  • Süheyla Küçük Hayatını Kaybetti08 Haziran 2020 Pazartesi 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti