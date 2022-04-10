  • BIST 2.393,39
  • Altın 923.02
  • Dolar 14.7427
  • Euro 15.9961
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Vergi skandalı ortaya çıkan İngiliz bakandan dikkat çeken hamle

» »
Eşinin ikametgahı Hindistan'da gözüken ve dolayısıyla vergi konusunda avantajlı konuma gelen İngiltere Ekonomi ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, tepkiler üzerine bakanlığın kendilerine tesis ettiği konuttan ayrılma kararı aldı.
Vergi skandalı ortaya çıkan İngiliz bakandan dikkat çeken hamle

İngiltere Ekonomi ve Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın eşi Akshata Murthy'nin İngiltere'de yaşamasına rağmen ikametgahının başka bir ülkede olduğu ve bu sayede daha az vergi ödediğinin ortaya çıkmasından sonra dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

İngiltere'de “non-dom” olarak da bilinen bir statüde yer aldığı belirtilen Murthy'nin böylelikle İngiltere dışında kazandığı paranın vergisinin İngiltere'de ödemediği kaydedildi. Milyarder bir ailenin kızı olan Murthy, moda tasarımcısı olarak yaşamını sürdürürken bu ifşa İngilizlerin tepkisini çekerken Sunak ailesi yeni bir hamle yaptı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror, Sunak ailesinin bakanlığın resmi konutu Downing Street 11 Numara’dan çıkmaya karar verdiğini söyledi. Son dönemde İngiliz kamuoyunda büyük tepki toplayan Sunak’ın yakın bir arkadaşı da İngiliz medyasına konuştu.

İsmini açıklamayan arkadaşı, Sunak’ın kabineden ayrılmasının da gündemde olduğunu duyurdu.

Mirror, ailenin Londra’nın batısındaki lüks evlerine taşınacağını da aktarırken, dün resmi konuttan eşyaların çıkarıldığını da belirtti. Mirror, bu taşınmanın skandalla ilgili olmadığını da öne sürerken, Sunak’ın büyük kızının okula yakın olması için bir süredir bu taşınmanın gündemde olduğunu öne sürdü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz çevreciler, arabaların lastiklerini patlatıyor04 Nisan 2022 Pazartesi 20:46
  • İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'i Buça'da 'savaş suçu' işlemekle itham etti03 Nisan 2022 Pazar 23:34
  • İngiliz milletvekilinin skandal görüntüleri ortaya çıktı: Uyuşturucu ve seks partileri sonrası ihraç edildi03 Nisan 2022 Pazar 13:47
  • İngiltere, Rus oligarklarla bağlantılı jetin havalanmasına izin vermedi02 Nisan 2022 Cumartesi 22:13
  • Reuters muhabiri Rusya-Ukrayna savaşı sırasında öldürüldü02 Nisan 2022 Cumartesi 17:45
  • İngiltere Başbakanı Johnson, ramazan ayını kutladı02 Nisan 2022 Cumartesi 10:24
  • İngiliz yüksek mahkemesi: Nebahat İşbilen, pasaportunda yardımcı olması için Prens Andrew’a rüşvet vermiş01 Nisan 2022 Cuma 13:06
  • Kraliçe Elizabeth Oğlu Prens Andrew’a Hayır Diyemedi30 Mart 2022 Çarşamba 22:07
  • İngiltere, Ukrayna'da Ateşkes Sağlansa Bile Rusya'ya Yönelik Yaptırımları Kaldırmayacak30 Mart 2022 Çarşamba 17:47
  • Kraliçe Elizabeth 5 Ay Sonra Kamuoyu Önüne Çıktı29 Mart 2022 Salı 20:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti