Vergi skandalı ortaya çıkan İngiliz bakandan dikkat çeken hamle

Eşinin ikametgahı Hindistan'da gözüken ve dolayısıyla vergi konusunda avantajlı konuma gelen İngiltere Ekonomi ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, tepkiler üzerine bakanlığın kendilerine tesis ettiği konuttan ayrılma kararı aldı.

İngiltere Ekonomi ve Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın eşi Akshata Murthy'nin İngiltere'de yaşamasına rağmen ikametgahının başka bir ülkede olduğu ve bu sayede daha az vergi ödediğinin ortaya çıkmasından sonra dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

İngiltere'de “non-dom” olarak da bilinen bir statüde yer aldığı belirtilen Murthy'nin böylelikle İngiltere dışında kazandığı paranın vergisinin İngiltere'de ödemediği kaydedildi. Milyarder bir ailenin kızı olan Murthy, moda tasarımcısı olarak yaşamını sürdürürken bu ifşa İngilizlerin tepkisini çekerken Sunak ailesi yeni bir hamle yaptı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror, Sunak ailesinin bakanlığın resmi konutu Downing Street 11 Numara’dan çıkmaya karar verdiğini söyledi. Son dönemde İngiliz kamuoyunda büyük tepki toplayan Sunak’ın yakın bir arkadaşı da İngiliz medyasına konuştu.

İsmini açıklamayan arkadaşı, Sunak’ın kabineden ayrılmasının da gündemde olduğunu duyurdu.

Mirror, ailenin Londra’nın batısındaki lüks evlerine taşınacağını da aktarırken, dün resmi konuttan eşyaların çıkarıldığını da belirtti. Mirror, bu taşınmanın skandalla ilgili olmadığını da öne sürerken, Sunak’ın büyük kızının okula yakın olması için bir süredir bu taşınmanın gündemde olduğunu öne sürdü.