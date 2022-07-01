Vergimizi ödüyoruz hizmet bekliyoruz!

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, marketlerdeki birçok ürünü piyasaya veren 22 üye şirketin, bir ayda devlete fon, gümrük ve KDV için 100 milyon TL’yi aşan vergi ödediğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), marketlerde birçok ürünü piyasaya veren ve üyeleri olan 22 şirketin, bir ayda devlete ödediği vergi miktarını hesapladı.

İlk kez böyle bir hesaplama yapan ve 3 ay boyunca da aynı hesaplamayı yapıp, kamuoyuyla paylaşacağını duyuran TUTDER, 22 şirketin sadece mayıs ayında fon, gümrük ve KDV için devlete 100 milyon TL’yi aşan ödeme yaptığını açıkladı.

TUTDER Başkanı Engin Yeşilada, bu vergilerin dolaylı olarak tüketicilerden alındığını belirterek “Biz tüketici adına vergimizi, devlete toplu halde peşin ödüyorsak, tüketicilerin de yol, su, kanalizasyon, eğitim ve sağlık hizmetlerini devletten talep etme hakkı vardır” dedi. “Fon ve gümrüklerde indirim yapılmalı” TUTDER Başkanı Engin Yeşilada, fon, gümrük ve KDV için 22 şirketin, bir ayda devlete 100 milyon TL’yi aşan ödeme yaptığını söyledi. Yeşilada, ihracatçı firmalara verdikleri para ile devlete verdikleri paranın ayrı olduğunu belirtti.

Limanlarda ödenen vergilerin devlete ödenen paranın toplam ücretini oluşturduğunu ifade eden Yeşilada,“Bu tutar tüketicinin devlete dolaylı olarak vermiş olduğu vergidir. Biz devlete vergiyi toplu olarak ödüyoruz, vatandaş da satın aldığı her üründe yavaş yavaş bize geri ödemiş oluyor” dedi. Yeşilada, her ürün için Fiyat İstikrar Fonu, Tarım Sigorta Fonu ve gümrük gibi vergiler ödediklerini, bu gider kalemine vurgulayarak KDV’nin de eklenmesiyle, ürünün raf fiyatının belirlendiğini anlattı.

Fon ve gümrük gibi ödedikleri bütün vergilerin maliyetleri oluşturduğuna dikkat çeken Yeşilada, raflardaki ürünün ucuzlaması için fon ve gümrüklerde indirim yapılması gerektiğini vurguladı. Yeşilada, uygulanan vergi ve fonların çok yüksek olduğunu belirterek turizm ve eğitim konusunda ekonomisini bir kanala oturtmuş bir ülke için fiyatların güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Otel ve restoranların yüksek fiyatlarda mal alıp hizmet sağlamasının hem haksız rekabete yol açtığını hem de tüketicinin ‘sırtına yük bindirmek’ olduğunu ifade eden Yeşilada, öncelikli olarak vatandaşı düşünmek gerektiğini vurguladı.

“Vergiler alınıyor ama hizmet yok”

Yeşilada, tüketicilerin alışveriş yaparak dolaylı olarak devlete vergi ödediğini belirterek tüketicinin vergilerine karşılık olarak devletin de yol, su, elektrik, eğitim gibi hizmetleri alma hakkı olduğunu söyledi.

Yeşilada, şöyle devam etti:

“Biz vergileri peşinen verdik ama vergilerin karşılığını devlet veriyor mu? Vatandaş bu hizmetlerden memnun mu? Yollarımız çukur, elektriğimiz kesiliyor, eğitimden memnun değiliz, her gün gazetelerde yolsuzluk, ahlaksızlık haberleri görüyoruz. Yani devlet paraları topluyor ama bu vatandaşa hizmet olarak geri dönmüyor. Bu noktada tüketicilerin bunu devletten talep etme hakkı var”.

TUTDER’e üye 22 ihracatçı firma isimleri şu şekildedir: Âdem A. Kaner ve kardeşi (DutyFreeShops), Arden (Gıda), Arnet, Assembol İthalat ve İhracat, Atakom Ticaret, Başman Kardeşler, Ekin Adademir, Karakuş Gıda, K-MET Foof Trading, Metgin, Mir Ticaret, Oero Trading, Onan, Orhan Shevket Son, ÖzmerhanTrading, Packsel, Sacem İthalat Ve İhracat, Sarıoğulları Şirketi, SunpexTrading, Şevket Hançerli Ticaret, Unpol Ticaret, Yüksekbaş İnşaat.