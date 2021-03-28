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Vergisini gününde ödeyene %5 indirim...

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Araç satısları ile Masaüstü,  Dizüstü  ve Tablet bilgisayarlarda Katma Değer Vergi indiriminin 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Vergisini gününde ödeyene %5 indirim...

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Araç satısları ile Masaüstü,  Dizüstü  ve Tablet bilgisayarlarda Katma Değer Vergi indiriminin 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Maliye Bakanı Oğuz ayrıca, 31 Mart 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında ödenecek  Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Katma değer verilerinde, vergilerin gününde veya gününden önce ödenmesi halinde ödenecek vergi miktarından %5 indirim yapılacağını da açıkladı.

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