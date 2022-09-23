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Vergisini ödeyen motosiklet sektörü, cevapsız kalmaya eylemle yanıt verecek

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Vergisini ödeyen motosiklet sektörü, cevapsız kalmaya eylemle yanıt verecek
Vergisini ödeyen motosiklet sektörü, cevapsız kalmaya eylemle yanıt verecek

“ Vergisini ödeyen motosiklet sektörü, cevapsız kalmaya eylemle yanıt verecek”

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Motosiklet Komitesi Üyesi Akın Akı, motosiklet vergilerinde talep edilen yeni düzenleme ve hükümetten beklentilerini paylaştı.

Motosiklet kullanımının ülkede her geçen gün arttığına işaret eden Başkan Önderoğlu, motosiklet satış ve kullanımının yıllar içerisinde bir sektör haline geldiğine işaret etti.

Sektörün, ticari hareket içerisinde, devlete önemli de gelir bıraktığına vurgu yapan Önderoğlu, ancak vergilendirme konusunda adil bir uygulama beklediklerini söyledi.

Önderoğlu, “ Bir vatandaş motosiklet satın alırken, ödediği fahiş vergiyle, bir motosiklet de devlete satın almış oluyor. Bu adil bir uygulama değil. Her vatandaş, bu ekonomik şartlarda kişisel bütçesini daha çok düşünmek zorunda. Akaryakıtı, okul gideri, elektriği... Motosiklet hem aile bütçesine hem de çevreye büyük katkısı var. Bütün bunları Maliye bakanına aktardık. Bizi haklı buldu sonra nedense bir daha ne arayıp ne de sordu. Bizlere ayıp edildiğini düşünüyoruz. Sayın Başbakana ve Maliye Bakanına bir kez daha sesleniyoruz. Gelin bu vergileri gözden geçirin. Düşürün. Makul oranlara çekin. Motosiklet artık bir keyif değil, acil ekonomik bir ihtiyaç” diye konuştu.

Gelinen aşamada, seslerini duyurmak için eylem kararı aldıklarını hatırlatan Önderoğlu, 24 Eylül Cumartesi Günü Gönyeli Çemberi’nde toplanacaklarını ve ardından Meclis önüne süreceklerini, burada da basın açıklaması yapacaklarını ifade etti.

Motosiklet Komitesi Üyesi Akın Akı da, motosiklet sektörünün rakamsal boyutunu kamuoyu ile paylaştı. KKTC’de yılda ortalama 800 motosiklet satılmakta olduğuna işaret eden Akı, 1000 adet ise arabanın alıcı ile buluştuğunu söyledi.

Motosiklet alımında vatandaşın, arabaya oranla hayli yüksek vergi verdiğine vurgu yapan Akın Akı, motosiklet kullanımı artırmanın vergiden kayıp anlamına gelmeyeceğini, aksine vatandaşın alım gücünün daha da artacağını söyledi. Maliye Bakanlığı’na yaptıkları vergi indirimi taleplerini de açıklayan Akın Akı, motosiklet için devletin yüzde 35 ila 85 oranında gümrük vergisi aldığına işaret etti.

“Yani bir motosiklet kendimize, bir motosiklet de devlete alıyoruz” tanımı yapan Akın Akı, 250 CC’ye kadar yüzde 28, 250 CC’den yukarı motosiklet için de yüzde 35 vergi taleplerine olumlu yanıt aldıklarını, ancak şimdi devletin sessizliğe büründüğünü ifade etti.

Bu kayıtsızlığa karşı çıkma haklarını kullandıklarını belirten Akın Akı, herkesi 24 Eylül Cumartesi günü yapacakları eyleme davet etti.

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