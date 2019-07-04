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Vergisiz akaryakıt ödemeleri yarın yapılıyor

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Vergisiz akaryakıt ödemeleri yarın yapılıyor. Bu kapsamda 8 bin 735 üreticiye toplam 9,5 milyon TL'lik ödeme yapılacak.
Vergisiz akaryakıt ödemeleri yarın yapılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 bitkisel üretim sezonu ve 2018 yılı balıkçılık kayıtlarına göre, tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak ve üretimde kullanılan akaryakıt maliyetinin bir kısmının üreticilere ve üretime destek olarak ödenmesi amacıyla, toplam hak edişin %70’lik kısmına karşılık gelen 9,5 milyon TL’lik akaryakıt ödemesi yapılacak.

Üreticiler, kartlarına aktarılacak hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecek.

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