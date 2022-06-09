Veri hızında Japonya rekoru

Japonya'daki araştırmacılar veri aktarımında dünya rekoru kırdı. 5G internetten 100 bin kat daha yüksek hıza ulaştı. Yeni sistemin yakın gelecekte kullanılabilmesi için mevcut kablolama teknolojileri ile uyumlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanları sanal dünyada bir rekora daha imza attı. Standart bilgisayar donanımı kullanılarak 5G’den 100 bin kat daha yüksek hıza ulaşıldı. Çalışma, Japonya merkezli Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojisi Enstitüsü’nde yapıldı.



Araştırmacılar veri transferinde geleneksel kablo altyapısıyla uyumlu optik fiberler kullandı. Saniyede 1,02 petabaytlık ilk veri iletimini gerçekleştirdi. Bu hız, yaklaşık 125 bin gigabayta eşdeğer.

5G’den 100 bin kat daha hızlı



Yapılan açıklamada, sistemin mevcut kablolama teknolojileriyle uyumlu olduğu belirtildi.



Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojisi Enstitüsü, 2020’nin Aralık ayında da benzer bir çalışmaya imza atmıştı. Ancak o dönemde kullanılan malzemelerin “standart-dışı” olması, teknolojinin büyük ölçekte kurulabilmesine imkan sağlamamıştı.



Uzmanlar, geliştirilen yeni sistemin iletişim teknolojisi açısından yakın gelecekte benimsenebileceği kanaatinde.