  • BIST 5.422,37
  • Altın 1165.564
  • Dolar 18.7786
  • Euro 20.3345
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Veri ihlali nedeniyle WhatsApp’a milyonlarca euro ceza

»
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, Avrupa Birliği (AB) veri gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 5,5 milyon euro para cezası verildi.
Veri ihlali nedeniyle WhatsApp’a milyonlarca euro ceza

WhatsApp’ın Avrupa’daki merkezinin yer aldığı İrlanda’da bulunan Veri Koruma Komisyonu, şirketin, kullanıcıları kişisel verilerinin kullanılmasına izin vermeye zorladığını açıkladı.

Komisyon, WhatsApp’ın bu verileri “hizmet iyileştirmeleri ve güvenliğin” sağlanmasında kullanılmak üzere istediğini ifade etti.

WhatsApp’ın AB veri gizliliğini ihlal ettiğini belirleyen Komisyon, şirkete 5,5 milyon euro para cezası verdi.

Komisyon, WhatsApp’ın veri işletim süreçlerini 6 ay içinde AB gizlilik kurallarına uygun hale getirmesini kararlaştırdı.

Öte yandan, WhatsApp kararı temyize götüreceğini açıkladı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Eylül 2021’de mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a veri kurallarının ihlali nedeniyle 225 milyon euro para cezası kesmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İddialar kuvvetlendi: iPhone 15 Pro, fiziksel tuşları olmadan çıkacak17 Ocak 2023 Salı 22:06
  • Netflix’ten yılın ilk zammı geldi17 Ocak 2023 Salı 21:19
  • Bilim dünyasını heyecanlandıran olay: Lazerle yıldırımı engellediler17 Ocak 2023 Salı 15:03
  • Elon Musk krizlerden kurtulamıyor… Twitter’a 228 milyon dolarlık dava14 Ocak 2023 Cumartesi 18:47
  • YouTube televizyona rakip olmaya hazırlanıyor14 Ocak 2023 Cumartesi 18:21
  • Bill Gates, her şeyini satıp bağışlayacağını söylemişti, ama binlerce dönüm arazi almış13 Ocak 2023 Cuma 23:13
  • TikTok’a 5 milyon euro ceza13 Ocak 2023 Cuma 22:38
  • Twitter Dosyaları: Musk’ın yeni ifşası ABD-Rusya krizini tırmandıracak13 Ocak 2023 Cuma 14:15
  • Elon Musk, Twitter kullanıcı adlarını açık arttırma ile satmayı planlıyor12 Ocak 2023 Perşembe 20:58
  • Küresel bilgisayar satışları yüzde 16,2 düştü12 Ocak 2023 Perşembe 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti