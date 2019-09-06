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Verigo üzümde limit üstü kalıntı bulundu

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Tarım Dairesi, numune alınan 50 ithal ürünün tümünün, 11 yerli üründen de 10’unun temiz çıktığını, 3’üncü analizinde de ilaç kalıntısına rastlanan yerli ürünlerden verigo üzümün imha edildiği duyurdu.
Verigo üzümde limit üstü kalıntı bulundu

Tarım Dairesi, 29 Ağustos –5 Eylül tarihlerini kapsayan dönemdeki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, çeri domates, armut (s.m) , nektarin, sığır süt yemi, elma çeşitleri,havuç, yeşil lolorosso, şeftali , ayçiçek küsbesi ,soya küsbesi , karpuz ve siyah üzüm olmak üzere 50 ithal üründen numune alındı; numunelerin tümü temiz çıktı.

Salatalık ,mısır ,maydanoz,bamya,marul,kabak, pazı ve verigo üzüm olmak üzere 11 yerli üründen de numune alındı. 10'u temiz çıkan numunelerin 1’inde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Buna göre, 3’üncü numunede de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Ahmet Büyükbaş'ın Alsancak’taki verigo üzümleri imha  edildi.

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