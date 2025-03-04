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“Verilen söz tutulmazsa 24 mart sabahı, eylem kararımızı en sert şekilde yürürlüğe koyacağız”

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“Verilen söz tutulmazsa 24 mart sabahı, eylem kararımızı en sert şekilde yürürlüğe koyacağız”
“Verilen söz tutulmazsa 24 mart sabahı, eylem kararımızı en sert şekilde yürürlüğe koyacağız”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, bugün duyurdukları ve yarın başlayacak olan eylemlerinin, hükümet yetkililerinin kendilerine ulaşarak, ilgili yasa tadilatının yapılması adına tarih belirterek söz vermesi üzerine ertelendiğini duyurdu

Yalınkaya: Başbakan Üstel ve İçişleri Bakanı Oğuz bize ulaştı

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, bugün gerçekleştirilen basın toplantısının ardından hükümet kanadının kendilerine ulaştığını ve sabah saatlerinden itibaren gerek Başbakan Sayın Ünal Üstel gerekse de İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz’la görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yalınkaya, görüşmeler sonucunda hükümet kanadının sendikaya tarih vererek, Belediye Personel Değişiklik Yasası’ndaki sıkıntıların bir an önce giderilmesi ve 65/2007 Belediyeler Personel Yasası çerçevesinde hazırlanacak olan atama ve sınav tüzüğünün daha kapsamlı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli yasa tadilatının 24 Mart 2025 tarihine kadar Bakanlar Kurulu tarafından Meclis’e gönderilmesi konusunda uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

“Eylemi askıya aldık ancak…”

Yalınkaya, “Hükümetin bu olumlu denilebilecek adımına karşılık ise sendika olarak 24 Mart tarihine kadar eylemlerimizi askıya almış bulunmaktayız. Hükümet 24 Mart’a kadar verdiği sözü yerine getirmediği takdirde sendika olarak askıya aldığımız eylemi yürürlüğe koyacağımızın ve 25 Mart sabahı eylemlerimize en sert şekilde başlayacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

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