 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.729
  • Altın 144,361
  • Dolar 3,6584
  • Euro 3,8817
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Verimsizlik çalışma saatlerinden kaynaklanmıyor”

» »
Verimsizlik çalışma saatlerinden kaynaklanmıyor”
HÜR-İŞ hükümetin mesai saatlerinde geri adım atmaması halinde yasal mücadeleyi hayata geçireceğini bildirdi

 Hür-İş İcra Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun Cuma günü açıklanan kararı çerçevesinde mesai sisteminin yeniden düzenlenmesinin hangi amaçla yapıldığının anlaşılmadığını savunarak, hükümetin açıkladığı yeni çalışma saatlerini geri çekip tek mesaiye dönülmemesi halinde yasal her türlü mücadeleyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Hür-İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, Hür-İş Federasyonu İcra Kurulu adına yaptığı basın açıklamasında, Hür-İş İcra Kurulunun, mesai saatlerinin şimdi olduğu gibi tek mesai olarak devam ettirilmesi ve düzenlemenin 08.00-15.30 olarak yapılmasının doğru olduğu kararına ulaştığını belirtti.

Hür-İş İcra Kurulu’nun kamuda verimsizliğin çalışma saatlerinden değil idari yetersizlikten kaynaklandığı görüşünde olduğunu aktaran Latifoğlu, hükümetin çalışma saatlerini üç ayda bir açıklayarak yap-boza çevirmesinin de kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YKP Dışilişkiler Sekreteri Alpay Durduran güneydeki meclisin kararını değerlendirdi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Rum Ulusal Konseyi’ne göre Plebisit kararı “çarpıtıldı”13 Şubat 2017 Pazartesi 15:52
  • Cratos’un sahiplerine 7 yıl hapislik ile 62 Milyon para cezası13 Şubat 2017 Pazartesi 15:44
  • Berova, İzci Örgütü yeni yönetim kurulu’nu kabul etti13 Şubat 2017 Pazartesi 15:25
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden duyuru13 Şubat 2017 Pazartesi 15:18
  • Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Enosis Plebisitini anma kararını yorumladı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:45
  • YKP, Rum Yeşiller Partisi tarafından düzenlenen etkinliğe katılmayacağını açıkladı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:37
  • Bağımsızlık Yolu 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:35
  • 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu Radyo Vatan’da soruları yanıtladı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:15
  • Cumhuriyet Meclisi Genel kurulu toplandı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti