Versailles Zirvesi’nde liderlerden “hızlı ilerleyen bir Avrupa” mesajı

Avrupa Birliği’nin (AB) temellerinin atıldığı Roma Antlaşması’nın 60. yıldönümü öncesi Fransa’nın ev sahipliğinde mini bir zirve düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Versailles Sarayı’nda Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi kabul etti. Mini zirve sonrası Avrupalı liderler ortak mesajlar verdi.

“Birlik, tek tip olmak anlamına gelmiyor ve yeni işbirliklerin yapılması çağrısında bulunmamın nedeni de bu; bazı ülkelerle daha hızlı ve daha güçlü ileri gidebilmemiz, diğerlerini dışlamadan ve başkaları buna karşı koymadan bunu yapmamız gerekiyor.”

“Tümü katılmak istemese de bazı ülkelerin öncülüğünde yola devam etmeliyiz. Farklı hızlardan oluşan bir Avrupa gerekli, aksi takdirde olduğumuz yerde takılıp kalırız. Bu herkese açık olmalı, kimse dışlanmamalı ancak herkes her projeye katılmak için zorlanmamalı.”

Avrupa Birliği’nin en kalabalık dört ülkesinin liderleri toplantıda AB’ni geleceğini konuştu. Hollande, Merkel, Rajoy ve Gentiloni Perşembe günü Brüksel’de yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi’nde Avrupalı diğer liderlerle bir araya gelecek.