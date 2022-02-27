  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Vertigo nedir, belirtileri neler?

» »
Vertigo nedir, belirtileri neler?
Vertigo nedir, belirtileri neler?

Vertigonun kişide ortaya çıkardığı etkileri hafifletmek için tedavi yöntemlerini sizin için bir araya getirdik. Baş dönmesi ile çok sık karıştırılan vertigo hakkında önemli bilgiler paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Vasıf Soysal, 'vertigo nedir, belirtileri neler?' diye araştıranlar için kapsamlı bir açıklama yaptı.

Her baş dönmesi vertigo değildir! 

Baş dönmesinin vertigo ile karıştırılmaması gerektiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Vasıf Soysal, ''Vertigoda kişi kendisinin veya etrafındakilerin döndüğüne dair bir hisse kapılır. Vertigoya bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme eşlik edebilir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir. Görme bozukluğu, yürümede zorlanma ve bilinç değişiklikleri tabloya eşlik edebilir. Vertigoya eşlik eden problemler vertigoya neden olan esas hastalığa göre değişiklikler gösterir.'' diye ifade etti.

Vertigo tedavisine yönelik konuşan vertigo tedavisinin altta yatan hastalığa göre yapıldığını ifade eden Dr. Soysal, ''Orta kulak enfeksiyonu varsa antibiyotikler kullanılır. Kulakta iyileşmeyen enfeksiyon varsa cerrahi tedavi gerekebilir. Menier hastalığında hastalara tuzsuz diyet ve idrar söktürücü ilaçlar verilir. Benign paroksizmal pozisyonel vertigoda (BPPV) hastalık bir kaç hafta veya ayda kendiliğinden sonlanır. Bu durumdaki hastaya hekimler bazı pozisyonel manevralar yapabilirler. Düzelmeyen hastalara yönelik nadiren düzelmeyen hastalara iç kulağa yönelik cerrahi düşünülebilir. BPPV’li hastalar ani baş hareketlerinden kaçınmalı, bol istirahat etmeli, bol sıvı tüketmelidirler. Yüksekte çalışmaktan ve tehlikeli cihaz kullanmaktan kaçınmalıdırlar. Vertigo tedavisinde fizik tedavi de kullanılmaktadır. Vertigo tedavisi esnasında kafein, tütün ve alkolden uzak durmak gereklidir.'' diye belirtti.

Vertigoya ne iyi gelir?

Elma sirkesi: Elma sirkesi ağrı kesici özelliği sayesinde her hastalığa karşı etkili olmaktadır. Vertigonun ortaya çıkardığı baş dönmesini ve ağrısını bir kaşık elma sirkesi ile yok edebilirsiniz. Baş dönmesi yaşadığınız zamanlarda 2 kaşık bal ve 1 kaşık sirkeyi karıştırarak içebilirsiniz.

Kereviz suyu: Kereviz suyu baş dönmesi için şifadır. 1 adet kerevizi robottan geçirerek suyunu süzün. Kereviz suyu hem genel sağlık durumunuza etki edecektir hem de baş dönmesinden sizi uzun bir süre uzaklaştıracaktır.

Badem: Badem içerdiği faydalar ile ağrıyı sonlandıran ve tansiyon dengeleyen bir kuru yemiştir. Vertigo döneminde badem tozu ile hazırlanan sıcak suyu içip baş dönmesini rafa kaldırabilirsiniz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 800 Öğrenci 120 Öğretmen Pozitif25 Şubat 2022 Cuma 15:12
  • Sirke Gerçekten Yakar mı24 Şubat 2022 Perşembe 23:15
  • Covid geçirenlerde psikolojik sorun riski çok daha yüksek24 Şubat 2022 Perşembe 22:35
  • AB'nin İlaç Düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 Aşısını 6-11 Yaş Grubu İçin Önerdi24 Şubat 2022 Perşembe 21:10
  • Bilim İnsanları Travma Sonrası Stres Bozukluğu İçin Oksijen Tedavisi Öneriyor24 Şubat 2022 Perşembe 20:17
  • Nemli Ortamda Saklanan Gıdalardaki Ölümcül Tehlike23 Şubat 2022 Çarşamba 23:14
  • DSÖ, Yerel İlaç ve Aşı Üretimini Artırmak İçin Güney Kore'de Eğitim Merkezi Kurdu23 Şubat 2022 Çarşamba 21:19
  • Bu kevgiri kullanmayin23 Şubat 2022 Çarşamba 18:05
  • Pilli, bir ay içerisinde bu sorunun da çözüleceğini açıkladı23 Şubat 2022 Çarşamba 15:47
  • Pilli: 2022 Yılı sağlıkta sorunlara çözüm yılı olacak23 Şubat 2022 Çarşamba 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti