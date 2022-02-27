Vertigonun kişide ortaya çıkardığı etkileri hafifletmek için tedavi yöntemlerini sizin için bir araya getirdik. Baş dönmesi ile çok sık karıştırılan vertigo hakkında önemli bilgiler paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Vasıf Soysal, 'vertigo nedir, belirtileri neler?' diye araştıranlar için kapsamlı bir açıklama yaptı.

Her baş dönmesi vertigo değildir!

Baş dönmesinin vertigo ile karıştırılmaması gerektiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Vasıf Soysal, ''Vertigoda kişi kendisinin veya etrafındakilerin döndüğüne dair bir hisse kapılır. Vertigoya bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme eşlik edebilir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir. Görme bozukluğu, yürümede zorlanma ve bilinç değişiklikleri tabloya eşlik edebilir. Vertigoya eşlik eden problemler vertigoya neden olan esas hastalığa göre değişiklikler gösterir.'' diye ifade etti.

Vertigo tedavisine yönelik konuşan vertigo tedavisinin altta yatan hastalığa göre yapıldığını ifade eden Dr. Soysal, ''Orta kulak enfeksiyonu varsa antibiyotikler kullanılır. Kulakta iyileşmeyen enfeksiyon varsa cerrahi tedavi gerekebilir. Menier hastalığında hastalara tuzsuz diyet ve idrar söktürücü ilaçlar verilir. Benign paroksizmal pozisyonel vertigoda (BPPV) hastalık bir kaç hafta veya ayda kendiliğinden sonlanır. Bu durumdaki hastaya hekimler bazı pozisyonel manevralar yapabilirler. Düzelmeyen hastalara yönelik nadiren düzelmeyen hastalara iç kulağa yönelik cerrahi düşünülebilir. BPPV’li hastalar ani baş hareketlerinden kaçınmalı, bol istirahat etmeli, bol sıvı tüketmelidirler. Yüksekte çalışmaktan ve tehlikeli cihaz kullanmaktan kaçınmalıdırlar. Vertigo tedavisinde fizik tedavi de kullanılmaktadır. Vertigo tedavisi esnasında kafein, tütün ve alkolden uzak durmak gereklidir.'' diye belirtti.

Vertigoya ne iyi gelir?

Elma sirkesi: Elma sirkesi ağrı kesici özelliği sayesinde her hastalığa karşı etkili olmaktadır. Vertigonun ortaya çıkardığı baş dönmesini ve ağrısını bir kaşık elma sirkesi ile yok edebilirsiniz. Baş dönmesi yaşadığınız zamanlarda 2 kaşık bal ve 1 kaşık sirkeyi karıştırarak içebilirsiniz.

Kereviz suyu: Kereviz suyu baş dönmesi için şifadır. 1 adet kerevizi robottan geçirerek suyunu süzün. Kereviz suyu hem genel sağlık durumunuza etki edecektir hem de baş dönmesinden sizi uzun bir süre uzaklaştıracaktır.

Badem: Badem içerdiği faydalar ile ağrıyı sonlandıran ve tansiyon dengeleyen bir kuru yemiştir. Vertigo döneminde badem tozu ile hazırlanan sıcak suyu içip baş dönmesini rafa kaldırabilirsiniz.