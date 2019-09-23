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'Vesikalığı nasıl çektirmek istersiniz?' sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi

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Adana'da vesikalık fotoğraf çektirmek isteyen saldırgan, fotoğrafçının "Nasıl çektirmek istersiniz" sorusunu duyunca belinden silahını çıkarıp 3 el ateş etti. Yaralanan fotoğrafçı hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olaydan sonra kaçan saldırganı arıyor.
'Vesikalığı nasıl çektirmek istersiniz?' sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi

İHA'nın aktardığı habere göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şahıs fotoğrafçı dükkanına gelerek vesikalık fotoğraf çektirmek istediğini söyleyip fiyat sordu.

 

Vesikalık fotoğraf çektirmenin fiyatının 35 lira olduğunu öğrenen şahıs daha sonra buradan çıkıp yan taraftaki Mehmet Özlü'nün fotoğrafçı dükkanına girdi. Burada da vesikalık fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen şahıs, Mehmet Özlü'nün "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusu üzerine belinden tabancasını çıkartıp 3 el ateş etti.Özlü kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli iş yerinden kaçtı. Silah sesini duyan ve yaralanan Mehmet Özlü'yü gören esnaf arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Mehmet Özlü’ye ilk müdahaleyi yapan esnaf arkadaşları, iş yerinde fotoğraf çekmek için kullanılan yapay gelin buketini Özlü'nün bacağına bağlayıp tampon yaptı.

 

'FOTOĞRAF MAKİNENİZİ ALIRIM'

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından sağ bacağından yaralanan Mehmet Özlü sedyeyle ambulansa taşıdı. Özlü, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Fotoğrafımı çekmeyin. Fotoğraf makinenizi alırım" diye bağırdı. Yaralı Mehmet Özlü, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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