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Vestel, Guinness rekorlar kitabına girdi

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Vestel, Guinness rekorlar kitabına girdi
Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu olan Vestel Venus'le, dünyanın en büyük telefon duvarı inşa edildi

Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu olan Vestel Venus V3 5570 modeli, 27 Şubat–2 Mart'ta Barselona’da düzenlenen, dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği Mobile World Congress’teki (MWC) standında  boy gösterdi. Tam 504 Venus telefonla dünyanın en büyük telefon duvarını inşa eden Vestel, Guinness rekoruna imza attı.

Vestel taraından inşa edilen dünyanın en büyük telefon duvarı, standı ziyaret eden Guinness jürisi tarafından tescilledi. Bir önceki rekor 400 telefonla kırılmıştı. 27 Şubat'ta başlayan etkinliğe katılan 33 Türk firma arasında yer alan teknoloji şirketi Vestel, 4. kez katıldığı kongrede daha önce 400 telefonla kırılan rekoru 504 adet Venus V3 5570 modeli ile inşa ettiği duvar sayesinde geçmeyi başardı.

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Kapsamlı bir çalışma sonucu ortaya çıkan 3.6 metre eninde 1.9 metre uzunluğundaki Venus telefon duvarının en önemli özelliği ise 504 farklı ekrana verilen görüntü ile bütünleşik tek bir görüntü elde edilmesi.

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