Vestel hisseleri, Erdoğan'la yükseldi

Erdoğan SETA tarafından düzenlenen sempozyumdaki konuşmasında, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacaklarını belirterek, "Onların iphone'u varsa diğer tarafta Samsung var, kendi ülkemizde Vestel var, biz bunları uygulayacağız" dedi.

Açıklama öncesi yüzde 2.6 yükselişle 8.57 liradan işlem gören Vestel Elektronik hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 7 primle 8.94 liraya kadar yükseldi.

Vestel Elektronik hisseleri saat 11:58'de yüzde 4.8 yükselişle 8.75 liradan işlem görüyor.

BIST 100 endeksi ise yüzde 1.1 artıda.