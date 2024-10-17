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Veteriner Dairesi 160 Bin TL Ceza kesti!

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Tecavüz-ü Alet Taşımak ve Hayvan Refah Yasasına Aykırı Hareket: Bostancı'da Şiddet Olayı
Veteriner Dairesi 160 Bin TL Ceza kesti!

Tecavüz-ü Alet Taşımak ve Hayvan Refah Yasasına Aykırı Hareket: Bostancı'da Şiddet Olayı

12 Ekim 2024 tarihinde, saat 09.00 sıralarında Bostancı’da bir futbol sahasının giriş kapısında meydana gelen olayda, 74 yaşındaki A.S.’nin kanunsuz olarak taşıdığı ahşap sopa ile sahipsiz bir kurt köpeğine saldırdığı tespit edildi. A.S.’nin köpeğin vücudunun çeşitli yerlerine ve kafasına vurarak yaraladığı belirlenince polis devreye girdi. İleri soruşturma sonucu A.S. tutuklanarak, çıkarıldığı Güzelyurt Kaza Mahkemesi tarafından teminatla serbest bırakıldı. Ayrıca, Veteriner Dairesi tarafından A.S.’ye 161.744 TL idari para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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