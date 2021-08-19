  • BIST 1.440,230
  • Altın 489,91
  • Dolar 8,5200
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Veteriner Dairesi Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarlarının Denetimi Yapıldı

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarları’nın,  Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından denetimi yapıldı.
Veteriner Dairesi Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarlarının Denetimi Yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarları’nın,  Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından denetimi yapıldı.

Veteriner Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 26 Temmuz’da Veteriner Dairesi Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarları’nın ikinci gözetim denetiminin yapıldığı belirtildi.

Veteriner Dairesi Merkez Teşhis ve Araştırma Laboratuvarlarına bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı’nın 7 Ocak 2019 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO 17025 standardı kapsamında akredite edildiğinin belirtildiği açıklamada, Hayvan Sağlığı Laboratuvarları’nın hayvan sağlığı yönünden ve Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı’nın (UGRL) ise gıda analizleri yönünden günümüzde KKTC’de TE EN ISO 17025 kapsamında tek akredite laboratuvar olma özelliğine sahip laboratuvarlar oldukları kaydedildi.

Altı laboratuvarın gıda alanı ve üç laboratuvarın ise hayvan sağlığı alanı olmak üzere toplamda dokuz kapsamda akredite olunduğunun aktarıldığı açıklamada, Kurumun kapsam genişletme çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, “Kurumun oluşturmuş olduğu raporların, TÜRKAK’ın Deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunmasından ötürü uluslararası tanınırlığı bulunmaktadır” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Besin zehirlenmelerine dikkat! Ölümle sonuçlanabiliyor19 Ağustos 2021 Perşembe 12:17
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Afganistan'da yeni yönetim tanınacak mı?19 Ağustos 2021 Perşembe 12:14
  • Uçaktan düşerek can vermişlerdi: Ailelerinden ilk açıklama!19 Ağustos 2021 Perşembe 12:12
  • Başbakan Saner öğleden sonra yurda dönüyor19 Ağustos 2021 Perşembe 11:53
  • EL-SEN: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda tarihin en şaibeli ve karanlık sürecinden geçmekteyiz19 Ağustos 2021 Perşembe 11:53
  • İran: ABD ve NATO Afganistan’ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler19 Ağustos 2021 Perşembe 11:26
  • KKTC’de istatistik sisteminde “ilk kez programlı” bir döneme geçiliyor19 Ağustos 2021 Perşembe 11:21
  • 14 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı19 Ağustos 2021 Perşembe 11:16
  • Vefat eden Günindi Aksoy'un otopsisi sonuçlandı...19 Ağustos 2021 Perşembe 11:15
  • Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı19 Ağustos 2021 Perşembe 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti