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“Veteriner Dairesi tam yol ileri...”

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“Veteriner Dairesi tam yol ileri...”
“Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi” kapsamında bölge ve çiftlik ziyaretlerine devam eden Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben ile Proje Ekip Lideri Vaidotas Kiudulas ve uzmanlar geçtiğimiz gün Girne’de incelemelerde bulundu.

Kaza Dairesi çalışanları ile karşılıklı fikir alışverişinin ardından çiftlikleri ziyaret eden heyet, projenin gidişatına dair bilgi paylaştı. Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben süreçte bazı aksamalar olmasının olağan olduğunun ancak sorunlara odaklanmak yerine daima çözüm üretme hedefinde olduklarının altını çizdi. Ataben sözlerine şu şekilde devam etti:

“Süreçten doğrudan ve uzun süreli fayda sağlayacak olan hayvancılarımızın projeye destek vermesi beni mutlu ediyor. Halk sağlığı temelinde projemiz çok büyük bir öneme sahiptir. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Hellimin tescili ve ihraç edilebilecek standartlara gelmesi için projemiz hayati önemdedir.

Daha  gidilecek elbette çok yolumuz var. Gelişmenin sorunsuz olması imkansızdır. Ancak zemini güçlü kurarak aşama kaydediyoruz. Üreticimizi önemsiyoruz ve kendimizi daha da geliştireceğiz . Ekibime, çalışma arkadaşlarıma ve AB uzmanlarımıza her zaman aynısını hatırlatıyorum; yorulabiliriz ama tam yol ileri...”

“BU PROJE BÜYÜK BİR FIRSATTIR”

Girne Kaza Dairesi’ndeki toplantının ardından Çatalköy’de Hüseyin Bayırbaşı ve Ünal Çağıner’e ait çiftlikler ziyaret edildi. Heyetle samimi bir iletişim imkanı yakalayan üreticiler; “Bizim açımızdan bu proje büyük bir fırsattır. Hem ücretsiz kontrol edilmiş olacağız hem de ihraç kapımız açılmış olacak.” şeklinde konuştu.

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