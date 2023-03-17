Veteriner Dairesi: Tüm kanatlı kümes hayvanlarının ithalatı durdurulacak

Veteriner Dairesi, Türkiye’de görülen kuş gribi ve şap hastalıkları nedeniyle Türkiye’den yapılacak ithalatlarda alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, damızlık yumurta, günlük civciv, vb. ithalatının ilgili hastalıklarla ilgili durum kontrol altına alınıncaya kadar; sadece salgının gözlenmediği ve özel dezenfeksiyon işlemlerinin ve sıkı kontrol tedbirleri altında Bakanlığın ön izni ile yapılması ve Yarka dahil tüm kanatlı kümes hayvanlarının ithalatının durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Son günlerde tüm dünyada kuş gribi salgınlarında bir artış gözlendiği belirtilen açıklamada, Türkiye’nin de 31 Ocak tarihinde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne (OIE) kuş gribi salgını bildirimi yaptığı anımsatılarak, medyada çıkan haberlere göre bu tarihten itibaren 6.5 milyon kanatlının söz konusu hastalık nedeni ile itlaf edildiği ve yine ülkenin birçok bölgesinde hastalığın yayıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çift tırnaklı hayvanların (koyun, keçi, sığır ve domuz) en önemli bulaşıcı hastalık olan Şap Türkiye’de endemik olarak bulunmakta ve ulusal aşı programı ile kontrol altında tutulmaktadır. Fakat Ocak ayını sonunda itibaren farklı illerde yeni bir Şap tipi (Sat 2) görülmüştür. Uygulanan aşı programı bu tipe karşı koruyucu olmadığından dolayı ülke genelinde salgına neden olmuştur. Bu durum neticesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 08 Mart tarihinden itibaren ülke genelinde kesim, ithalat ve ihracat dışında il içi ve iller arası hayvan hareketi yasağı uygulanmaya başlamıştır”

“HER İKİ HASTALIK DA ÜLKEMİZDE BULUNMUYOR”

Her iki hastalığın da ülkede bulunmadığı kaydedilen açıklamada, “Kuş gribi hastalığı kanatlı sektörümüzü; Şap hastalığı ise çiftlik hayvancılığı sektörümüzü telafisi olmayacak şekilde etkileme riski taşımaktadır” denildi.

Açıklamada, ülke hayvancılığı yanında hayvan ve halk sağlığının en üst düzeyde korunması amacıyla Türkiye’den gerçekleşecek ithalatlarda alınması gereken tedbirlere yer verildi.

Buna göre, damızlık yumurta, günlük civciv, vb. ithalatının ilgili hastalıklarla ilgili durum kontrol altına alınıncaya kadar, sadece salgının gözlenmediği ve özel dezenfeksiyon işlemlerinin ve sıkı kontrol tedbirleri altında Bakanlığın ön izni ile gerçekleştirilmesi, Yarka dahil tüm kanatlı kümes hayvanlarının ithalatının durdurulmasına karar verildi.

Diğer tedbirler şöyle:

“Yolcu beraberi evde beslenen kafes kuşları dışındaki, tüm kanatlı kümes hayvanı hareketlerinin durdurulması, yem ithalatıyla ve kaba yem ithalatıyla ilgili tedbirlerin artırılması, ticari olmayan pet hayvanı hareketlerinde kanatlılar için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek ve resmi veteriner hekim onayı taşıyan Veteriner Sağlık Sertifikasının düzenlenmesi ve hayvanın geldiği bölgede Kuş Gribi gözlenmediğinin beyan edilmesi.

Nitelikli kırmızı et dışında, ısıl işlem görmemiş hayvansal gıdaların ithalatının durdurulması, nitelikli etlere hastalıktan ari bölgelerden gelmesi ve Bakanlığın Ön iznine tabi olması koşulu ile izin verilmesi, hayvansal gıda ve ürün sevkiyatlarını taşıyan araçların Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir Dezenfeksiyon Belgesi ile araç dezenfeksiyonunun belgelenmesi, hayvansal gıda ve ürünlere eşlik eden Veteriner Sağlık Sertifikalarında ürünlerin elde edildiği hayvanların sağlıklı olduğu ve söz konusu ürünlerin geldiği bölgelerde hastalık görülmediği beyanının mutlaka yer alması.”

Bununla birlikte KKTC giriş limanlarında yolcu beraberi gelen et/et ürünleri, süt/süt ürünlerinin kontrolünün sıkılaştırılması ve afişler asılarak yolcu farkındalığının artırılması da tedbirler arasında yer aldı.