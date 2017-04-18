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Veteriner Dairesi ve Hayvan Üreticileri Güzelyurt’ta bir araya geliyor

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Veteriner Dairesi ve Hayvan Üreticileri Güzelyurt’ta bir araya geliyor
Hayvan üreticileri ve yetiştiricilerine yönelik bölgesel sohbet ve bilgilendirme toplantısı, Perşembe akşamı yapılacak.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Daire tarafından hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı hedefiyle yürütülen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesi kapsamındaki Bölgesel Sohbet ve Bilgilendirme Toplantıları’nın ikincisi Perşembe günü saat 19.30’da Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Hayvancılar ile bir araya gelinerek proje dâhilindeki gelişmelerin paylaşıldığı ve sürece dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu toplantılar her ay farklı bir bölgede düzenleniyor.

Geçtiğimiz ay ilk toplantı Erdemli’de yapılmış ve toplantıya 200’ü aşkın hayvan üreticisi katılmıştı.

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