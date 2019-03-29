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Veteriner Dairesi yetkilileri Karpaz’da üreticilerle buluştu

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Veteriner Dairesi, Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi ile ilgili Yeni Erenköy’de üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Veteriner Dairesi yetkilileri Karpaz’da üreticilerle buluştu

Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu, Ziyamet Bölge Veteriner Dairesi yetkilileri ve proje ekibi toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda, Avrupa Birliği (AB) mali ve teknik desteği ile sürdürülen projenin ilerleyişi değerlendirilerek, üreticilerin sorunları ele alındı.

 

Hüdaoğlu: Önemli ilerlemeler kaydedildi

Hüdaoğlu, 2015 yılında başlayan ve dört yıldır sürdürülen proje kapsamında Bruselloz, Tüberküloz, Enzootik Sığır Löykozu hastalıkları ile mücadele edildiğini ve önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Hüdaoğlu, ülkenin önemli hayvan hastalıklarından biri olan Bruselloz Hastalığı ile ilgili ilk taramanın 2016 yılında yapıldığını, tarama sonucunda Karpaz bölgesinde 18 köyün, 14’ünde hastalığın saptandığı, mevcut sürülerin yüzde 15’inde ve mevcut hayvanların yüzde 4’ünde hastalık belirlendiğini anımsattı. Hüdaoğlu, üreticilerin duyarlılığı ve bölgede hizmet veren Veteriner Dairesi’nin çalışmaları sayesinde, hastalığın önemli ölçüde azaldığını aktardı.

 

“Eradikasyon çalışmalarına kararlılıkla devam edilirse yılsonuna kadar bölgedeki hastalık çok önemli oranda azalacak”

Hüdaoğlu, Kaleburnu köyü dışındaki tüm köylerde, Ocak-Şubat 2019 aylarında uygulanan hastalık tarama çalışmalarında, hastalık belirlenen köy sayısının 9’a düştüğünü ve hastalıktan etkilenen mevcut sürü oranın yüzde 6’ya ve mevcut hayvan oranın yüzde 1,3’e gerilediğini kaydetti. Bu sonuçların çok önemli olduğunu vurgulayan Hüdaoğlu, eradikasyon çalışmalarına kararlılıkla devam edilmesi halinde, bu yılın sonuna kadar bölgedeki hastalığın çok önemli oranda azaltılacağını ifade etti. Üreticilerin de programı desteklemelerinin önemine işaret eden Hüdaoğlu, üreticiler ile birlikte hareket ederek, hem insan hem de hayvan sağlığını tehdit eden ve önemli ekonomik kayıplara neden olan Bruselloz Hastalığının eradike edilebileceğini söyledi.

 

Kiudulas: Sonuçlar çok olumlu

Proje Ekip Lideri Vaidotas Kiudulas, sonuçların çok olumlu olduğuna dikkat çekti. Kiudulas, üreticilerin ve Veteriner Dairesi’nin birlikte hareket ederek, eradikasyon çalışmaların sürdürülmesiyle hastalıkların ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

 

Üreticiler ise proje hakkındaki görüşlerini ve kendi yaşadıkları sorunları dile getirerek, beklentilerini aktardı. Bölgede hastalığın eradike edilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren üreticiler, birlikte çalışarak hastalığın yok edileceğini ifade ettiler.

 

Bilgilendirme toplantıları devam edecek

Veteriner Dairesi, ülke genelinde yürütülmekte olan Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi ile ilgili olarak bölgelerde hayvan üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantılarını önümüzdeki hafta da sürdürecek.

1 Nisan 2019 tarihinde Güzelyurt’taki toplantı saat 19.00’da, Güzelyurt Belediye Emekçileri Sendikası Lokali’nde (otobüs terminali) düzenlenecek.

2 Nisan 2019 tarihindeki toplantı, Çamlıbel’de saat 19.00’da, Osmanlı Kahvesi’nde yapılacak.

3 Nisan 2019 tarihinde ise Karaağaç’ta saat 19.00’da başlayacak olan toplantı, Karaağaç Kahvehanesi’nde düzenlenecek.

 

 

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