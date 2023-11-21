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Veteriner Dairesi’nden kasaplık hayvan satışı…

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Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’ndeki 10 baş kasaplık tosunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı bildirildi.
Veteriner Dairesi’nden kasaplık hayvan satışı…

Veteriner Dairesi’nden yapılan duyuruda, taban fiyatın 135 TL/kg olarak belirlendiği belirtildi.

Duyuruya göre, teklifler KDV’siz olarak verilecek. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmayacak, ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak.

Kasaplık satışına sunulan hayvanların ilgili çiftlikte görülebileceği de belirtilen duyuruda, tekliflerin en geç 24 Kasım Cuma saat 11.00’e kadar Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği ve geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı kaydedildi.

İhaleyi kazananların en geç 1 Aralık Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu, mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği ve satışların Veteriner Dairesi’nden olacağı  da belirtildi.

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