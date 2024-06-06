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Veteriner Hekimler Sendikası’ndan ithal etle ilgili yapılan toplantıya tepki

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Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Derviş Özgöray, ithal etle ilgili yapılan toplantıda sendikanın görüşlerine başvurulmamasını eleştirdi.
Veteriner Hekimler Sendikası’ndan ithal etle ilgili yapılan toplantıya tepki

Özgöray yaptığı yazılı açıklamada, “Sadece veteriner hekimlerin uzmanlık alanına dahil olan kamuyu ilgilendiren böylesi önemli konuların istişare edildiği bir toplantının meslek örgütümüzle yapılmamasını bir saygısızlık olarak kabul edip kınadığımızı tüm kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından ithal et konusunda 3 bakanın katıldığı resmi bir toplantı yapıldığını ve ithal ete uygulanacak testlerin irdelendiğini öğrendiklerini belirten Özgöray, “Dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinde, AB mevzuatında ve AB uzmanlarının görüşleri doğrultusunda hazırlanan yasalar ile ülkemizin mevzuatında da et ve hayvansal ürünler ile ilgili tek yetkili meslek veteriner hekimlik ve ilgili daire olan Veteriner Dairesi’dir” dedi.

Özgöray, şunları kaydetti:

“İthal etin adaya girip girmemesi çok tartışıldığı bu hususta soru işaretleri devam etmekte iken TÜK önce Veteriner Dairesi’nden ön izin aldı. Alınan bu ön izinden sonra işleyecek süreç yine veteriner hekimlerin kontrolünde devam edecektir. Limanlarımıza gelecek etler yine Veteriner Dairesi’nde görev yapan veteriner hekimlerin fiziki muayenesinden geçtikten sonra hekimin kararına göre numuneler alınıp ulusal gıda laboratuvarına gönderilecek ve yine bir veteriner hekim tarafından tüketime uygunluk testleri yapılacaktır. Hal böyle iken 3 bakanın bir araya gelip başka meslek örgütleri ile önemli bir iş yapıldığına dair haberleştirme yapılmasını en hafif tabiri ile iş bilmezlik ve yasa tanımazlık olarak görmekteyiz.”

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