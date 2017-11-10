Veteriner Hekimler Sendikası'ndan maaş tepkisi

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Vet. Hek. Erkut Derviş Özgöray, yaptığı basın açıklamasıyla ücret farklılıklarına tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası olarak bizler aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı kamuoyuna açıklama yapma gereği duyuyoruz.

14 Mart Tıp bayramında, sayın başbakan, hekimlere verilecek olan maaş artışını kamuoyunun bilgisine getirmiştir. Bu tarihten maaş artışlarını içeren Yasa Tasarıların mecliste geçtiği tarih olan Haziran başına kadar, gerek ilgili bakanlık brükratları gerekse ilgili meclis komitesinin üyeleri ile görüşülüp bazı meslektaşlarımızın bu artıştan faydalanamayağını haberdar etmemize rağmen bir kısım meslektaşımız adaletsiz şekilde dışarda bırakılmıştır.

Şöyle ki; aldıkları ek ödenekler dahil edildiği zaman Veteriner Dairesinde görev yapan “geçici” statüdeki arkadaşlarımız arasında 2011 sonrası istihdam edilenler lehine bir ayrımcılık oluşmuştur. 2008 yılında istihdam edilen meslektaşlarımız 2011 yılında istihdam edilen meslektaşlarımızdan brüt olarak 2415 TL daha az maaş ile görev yapmaya başlamışlardır. Belediyelerde ise 2008 yılında istihdam edilen kadrolu memur, yeni istihdam edilecek (2017) meslektaşları ile aynı maaşı alacaklardır. Buna ek olarak belediyelere istihdam edilecek hekim (tıp hekimi ve veteriner hekim) arkadaşlarımız kamuda görev yapan hekimlerden %2,5 daha fazla maaş ile görev yapacaktır.

Bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve adaletli maaş ilkesine aykırı olduğu iddiası ile konu değişiklik yasalarını Anayasa Mahkemesine taşıdık. Sonrasında da gerek siyasilerle gerekli yetkili bakanlık bürokratları ile konu ile ilgili görüşmeleri gerçekleştirdik. Çıkış noktamızın haklı olduğunu ve konunun düzeltileceğine dair görüşmeler gerçekleştirdik.

İlgili bakanlıklar olan İç işleri ve Maliye bakanlığı yanında mesleğimizin bağlı olduğu Tarım Bakanlığı ile de görüşüldü. Üçü bakan olmak üzere 15 milletvekili ile görüşmeler neticesinde Sayın Hasan Taçoy sadece belediyelerde görev yapan üyelerimiz için Yasa Önerisi hazırlarttı.



Kamuda geçici statüde çalışan üyelerimiz için ise geçicilerin kadrolanmasını sağlayacak yasa tasarısının beklenmesi söylendi.

Sn. Hasan Taçoy’un hazırlattığı öneriye 6 UBP, 6 CTP, 1 DP, 1 TDP milletvekili imza koymaya hazır olduğu bildirdi fakat işlemlerin hızlı olması için tek imza ile öneri verildi. Meclisin 16 Ekim’deki oturumunda sayın başbakan dahil oy birliği ile ivediliği alındı. Yasal süreler beklendikten sonra 25 Ekim’de Ekonomi, Plan ve Bütçe Komitesinde ilk görüşmesi gerekçekleştirildi.

Bu süreç yaşanırken yasa önerisi öncesi, Eylül ayı içerisinde Belediye Birliği Başkanı Sn Ahmet Benli ve Asbaşkanı Sn. Mehmet Harmancı’dan aynı anda randevu talep ettik. Sn. Benli müteaadit defalar randevularını ertelemesinden dolayı görüşme gerçekleştiremedik. Sn. Harmancı ile yaptığımız görüşme neticesinde kendisi sendikamıza destek belirtti, yine aynı günlerde Mağusa Belediye başkanı Sn . İsmail Arter’e bilgi verildi ve desteği alındı.

25 Ekim’de bahsi geçen komitede görüşülen Yasa Önerisi ile ilgili tüm vekiller destek belirtmesine rağmen, komite başkan veklinin, 5 hekimin çalıştığı belediye başkanlarının (Lefkoşa, Gönyeli, Mağusa, Değirmenlik) tümünün sözlü rızasını alalım görüşünü belirtmesinin ardından komite 2 gün sonraya ertelendi. Belediyeler yeni istihdam edilecek hekimlerin maaşa artışı yapılırken alınmayan rıza, yeni isthidamlardan daha düşük maaşla çalışacak olan 5 hekim için istenmiştir.

Komitenin ertelenmesinin ardından BES yönetimi eşitlik için hazılanan bu öneriye kamuoyu önünde “Ayrıcalıklı yasa tasarısı” diye karşı çıkmıştır. KKTC tarihinde bir ilke imza atılmış olup, tüm kesimlerden destek alan henüz karşı çıktığını belirten hiçbir siyasi yok iken, BES karşı çıkıp Yasa Önerisinin yasalaşmasını engellemiştir. Sendika olarak BES ile görüşmemize rağmen bize cevaben tasarıda karşı çıkmalarının nedeni olarak hükümetin söz veripde yapmadığı Belediyeler Yasa Tasarısı ve belediyelerde reform için hazırlanan taslakların meclis gündemine gitirilmemisi olarak belirtmiştir. Bunun suçlusu Veteriner Hekimler Sendikası olmamasına rağmen cezalandırılan sendika ve üyelerimiz olmuştur. BES yönetimi talebimizin haklı olduğunu ama kendilerinin bütünlüklü bir çözüm istediklerini belirtmişlerdir. Sendikaya karşı sendikacılık ülkemizde bir ilktir ve bizce izahı da yoktur.

Gerek ivedilik teskeresi sırasında gerekse yapılan ilk komite toplantısında görüş beyan eden tüm komite üyeleri ve tüm paydaşlar yasa önerisinin geçmesi yönünde görüş belirtirken sadece komiteye temsilci göndermeyen diğer 2 belediye başkanın (Değirmenlik ve Gönyeli) görüşünün alınması istenmiştir. “Emek en yüce değerdir” diyen bir siyasal partinin belediye başkanlarının da yasa önerisinin gerekçelerinden dolayı karşı çıkacaklarını düşünmüyoruz. Karşı çıkanlara ve milletvekillerine Anayasanın 8. maddesi olan eşitlik ilkesini ve 52. maddesi olan adaletli maaş ilkelerini ve göreve başlarken yaptıkları Anayasa’a bağlılık yeminlerini hatırlatırız.

Bu süreçte bize destek veren Belediye Çalışanları Sendikası (BEL-SEN), Mağusa Türk Genel İş Sendikasına teşekkürü bir borç biliriz. Gönül arzu ederdi ki eşitsizliği oybirliği ile yaratan milletvekillerinin görev süreleri içinde bu eşitsizliği oybirliğiyle gidersin"