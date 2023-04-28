Veteriner Helkimler Sendikası: Veteriner Dairesi Müdürlüğünde Yönetim Boşluğu

İşte açıklama;

Veteriner Dairesi Müdürlüğünde toplamda 6 adet olan I. Derece Şef kadrosunun TÜMÜ, Baş Veteriner hekim kadrosu ve müdür kadrosu olmak üzere toplam 8 adet yönetim kadrosunun her kademesi BOŞ olarak muhafaza edilmekte ve BOŞ bulunmasında ısrar edilmektedir. Bu durum veteriner daiesi müdürlüğü altında çalışan başta veteriner hekimler olmak üzere dairedeki tüm çalışanları zor durumda bırakmakta, problemli / önemli / sorunlu durumlarda karar veremez ve rutinde hazırlanan resmi evrakların altına imza atacak sorumlu bulamaz hale gelmiştir.

Üç aydır devam eden bu durum ayni zamanda Veteriner Dairesinin hizmet verdiği alanlardaki işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, hayvancılar ve işletmeleri de olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlar yönetim kadrosunun imzasının gerekli olduğu resmi evraklar için bakanlık personeline evrak gönderilip geri alınmasını beklemektedir. Evrak taşıma ile sürdürülen işlemler “taşıma su ile değirmen döndürmeye” benzemektedir. Karantinadaki hayvanlar bile yönetim boşluğundan nasibini almış, yeterli hijyen ve bakım sağlanamaz hale gelmiştir.

Söz konusu durumla ilgili Tarım Bakanı sayın Dursun Oğuz’la yaklaşık 1 ay önce görüşülerek sorunlarımızın aktarılmasına rağmen “Baş olmasa da işler yürür” zihniyeti ile Veteriner Dairesi yönetilmeye çalışılmaktadır. En acil olan Müdür yada Baş Veteriner Hekim kadrolarının ivedilikle doldurulması gerektiğini belirtmemize rağmen çalışanlar da vatandaşlar da mağdur edilmektedir.

İvedilikle boş olan tüm yönetim kadrolarının kademeli olarak doldurulması için basına çıkmak ve grev yapmak şart mıdır!?

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası,

Yönetim Kurulu adına Başkan

Dr. Vet. Hek. Erkut D. ÖZGÖRAY