Veteriner Hizmetleri Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Genel Kurul’da “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın onaylanmasından sonra, bir daha görüşülmek üzere komiteye alınan Veteriner Hizmetleri Yasa Tasarısı ele alındı.

Bu bölümde ilk olarak Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Ersin Tatar tasarıya ilişkin raporu okudu.

Tasarı üzerine söz alan olmayınca, tasarının görüşmesi tamamlanıp oylamaya geçildi. Tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul’un bir sonraki toplantısı yarın saat 10.00’da yapılacak.