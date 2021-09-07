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Veteriner masrafını ödeyemem diye yavru köpeği diri diri gömen kişi 18 ay hayvan sahibi olmayacak

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Britanya’da, 2 bin sterlinlik veteriner masrafını ödemeye gücü yetmeyecek diye yaralı köpek yavrusunu diri diri gömen kişi 18 ay süreyle hayvan sahibi olmaktan men edildi.
Veteriner masrafını ödeyemem diye yavru köpeği diri diri gömen kişi 18 ay hayvan sahibi olmayacak

Ingo Ozola (45), yaralı hayvanı plastik torbaya koyup bir parktaki çukura gömdü. Yavru köpek 27 Nisan 2019’da, parkta köpeklerini gezdirenler tarafından bulundu. ‘Spencer’ adlı köpeği bulan karı-koca durumu yetkililere ve kısa adı RSPCA olan hayvan derneğine bildirdi. İki bacağı kırık, sinirlerinde hasar olan köpek kaldırıldığı hayvan hastanesinde öldü.

Sahibi Ozola’nın, yedi haftalık köpeği, kırıklar nedeniyle 23 Nisan’da veterinere götürdüğü, ona uyutulma, bacaklarının ampute edilmesi veya 2 bin sterlinlik bir ameliyat seçeneklerinin sunulduğu, parayı denkleştiremeyince çareyi ölüme terk etmekte bulduğu anlaşıldı.

Ağustos ayında sonuçlanan ilk davada yavruyu gömdüğü için 18 ay, ‘hayvana işkence etmek’ suçundan altı hafta hapis cezası alan Ozola’nın cezaları tecil edildi.

Açılan ikinci davada ise 1,5 yıl süreyle hayvan sahibi olmasının yasaklanmasının yanı sıra mahkeme ücretlerini ödemeye mahkum edildi ve 120 saat kamu görevi yapması kararlaştırıldı.

Ozola’nın diğer iki köpeğine de el kondu.

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