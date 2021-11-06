  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Veterinerler Uyarıyor

» »
Corona Virüsü Evcil Hayvanlarda Kalp Hastalığına Neden Oluyor
Veterinerler Uyarıyor

İngiltere'de veterinerler, hayvanlarda kalp sorunlarına neden olabilen COVID-19 virüsünün alfa varyantının evcil hayvanlara bulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu. 

İngiltere’deki The Ralph Veteriner ve Sevk Merkezi, dört kedi ve iki köpekte Covid-19’un Alfa varyantına saptandığını açıkladı.

Veterinerler, hayvanlarda kalp sorunlarına neden olabilen Covid-19 virüsünün alfa varyantının evcil hayvanlara bulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Evcil hayvanlarda B.1.1.7 soyu olarak da anılan alfa varyantına ilk olarak kasım ayında rastlandığı bildirildi. Hayvanlara yapılan PCR testi sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıkarılırken, üç evcil hayvanda corona virüsü enfeksiyonuna bağlı olduğu düşünülen kalp kası iltihabına rastlandı. Yapılan açıklamada, hayvanların durumunun kritik olduğu şiddetli miyokardit ile mücadele ettikleri bildirildi.

İNSANLARDAN HAYVANLARA BULAŞIYOR

Ralph Veteriner ve Sevk Merkezi’nden kardiyolog Luca Ferasin, “Çalışmamız, Covid-19 Alfa varyantından etkilenen ilk kedi ve köpek vakalarını gösteriyor.” dedi. Ferasin, “Ayrıca, Covid19’dan etkilenen insanlarda kalp hastalıklarına sıkça rastlıyoruz. Ancak daha önce evcil hayvanlarda ciddi kalp anormallikleri ile karakterize atipik klinik belirtileri bildirmemiştik” ifadelerinde bulundu.

Alfa varyantına yakalanan bu evcil hayvan örneklerine rağmen, Dr Ferasin, ‘Evcil hayvanlarda corona virüsü enfeksiyonu nispeten nadir bir durum olmaya devam ediyor’ dedi. Ferasin, “Gözlemlerimize dayanarak, bulaşmanın insanlardan evcil hayvanlara geçtiğini söyleyebiliriz” ifadelerinde bulundu.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vakalarının Sayısı 250 Milyonu Geçti06 Kasım 2021 Cumartesi 16:15
  • Prof. Dr. Şener: Geyiklerde koronavirüs tespit edilmesi önemli06 Kasım 2021 Cumartesi 16:02
  • Bilim Kurulu Üyesi Turan: Aşılama ve tedbirlerle 2022 yazını iyi geçirme umudu var06 Kasım 2021 Cumartesi 13:31
  • Pfizer’dan corona virüsü hapı: Ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor06 Kasım 2021 Cumartesi 12:10
  • Felç geçiren hastaya sakın bunları yapmayın06 Kasım 2021 Cumartesi 11:45
  • Online seminer düzenleniyor06 Kasım 2021 Cumartesi 11:32
  • İğne korkusu olanlara müjdeli haber: Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor05 Kasım 2021 Cuma 23:15
  • Covid-19’dan sonraki tehlike: Beyin sisi05 Kasım 2021 Cuma 20:31
  • Koronavirüs ilacı salgında oyun değiştirici olacak05 Kasım 2021 Cuma 18:35
  • Pfizer COVID-19 Hapının Etkinlik Oranı Açıklandı05 Kasım 2021 Cuma 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti