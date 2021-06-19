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Veyis Ateş bundan sonra ne yapacak? Gazetecilik sorusuna yanıt...

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Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Avro istediği iddia edilen Veyis Ateş, "Gazeteciliğe devam etmeyi düşünüyor musun?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi.
Veyis Ateş bundan sonra ne yapacak? Gazetecilik sorusuna yanıt...

Halk TV'de İsmail Saymaz'ın moderatör olduğu programda hakkındaki kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Avro istediği iddiasına yanıt veren Veyis Ateş, mesleğine devam edip etmeyeceği konusuna da açıklık getirdi.

"ANLIMIN AKIYLA YAPTIM"

İsmail Saymaz'ın "Gazeteciliğe devam edecek misin" sorusuna Ateş, "Mesleğim bu benim. Üstümden tren, kamyon geçti. Tekrar böyle bir şey düşünür müyüm? Çok emin değilim. Bakacağız, göreceğiz. Yıllardır severek yaptım. Anlımın akıyla yaptım. Başka bir gelirim yok. Tazminatımla oturup geçineceğiz. Başka bir gelirim var mı araştırılsın. İstifaya göre tazminatım için şirketim gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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