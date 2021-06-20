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Veyis Ateş ile firari Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

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Ahmet Şık, görüşmenin bir bölümünü yayımladı
Veyis Ateş ile firari Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve HaberTürk'ten istifa eden Veyis Ateş ve Korkmaz arasındaki konuşmanın ses kaydını yayımladı.

Şık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında bahsettiği  kısmına ait ses kaydı budur” diyerek Youtube'a koyduğu bölümü paylaştı.  

Çevre gürültüleri sebebiyle anlamakta güçlük çekilen ses kaydındaki diyalogların bir kısmı şöyle: 

Veyis Ateş: ... hikaye sana anlattığım hikaye. Burada sadece bir şey beni endişe ettiriyor. Şu an canın yaralı. Kızgınsın, öfkelisin, dünyayı ateşe veresin var falan.

Sezgin Baran Korkmaz: Evet, doğru.

Veyis Ateş: Sadece bu tarafın hassasiyet duyduğu mesele, ben ilk başladığında da sana söyledim... Yakar mı yıkar mı, konuşur mu eder mi falan. 

Sezgin Baran Korkmaz: Yok abi ya.

 

Sözcü yazarı İsmail Saymaz konuşmanın deşifresine bugünkü köşesinde şöyle yer vermişti:

"Ateş'in bilmediği bir şey vardı: Sabah Korkmaz'ı arayıp varlığından emin olmak için görüşmenin kaydını dinledim. 5-8 Ocak arasında 4-5 telefon görüşmesi yapılmış. Korkmaz, 7 Ocak'ta yapıldığını söylediği 9 dakika 26 saniyelik kaydın 2 dakikalık kısmını dinletti. Ateş araba içerisinde konuşuyor. Yol ve araç sesi konuşma seslerine karışıyor.

Ateş, şöyle diyor:

“Şu an can yanın yaralı, kızgınsın, öfkelisin, dünyaya ateşe verirsin. Bu tarafın hassasiyet duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum.”

Ateş, kimi lobi ve kliklerden söz ediyor. Kendini hakem olarak tanıtıyor. Korkmaz, “Masaya sen otur benim yerime?” diye öneriyor. Ateş “Nasıl istersen” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Senle ilgili beklenti ve istedikleri ses çıkarmadan bir süre beklemen. ‘Samimiyetini göstersin, gerekeni yaparız (diyorlar).” Korkmaz, “Samimiyetimizi nasıl göstereceğim abi?” diye soruyor.

Ateş, “Söz ettiğim meblağı istiyorlar” diyor. Korkmaz, “10 milyon Euro'yu verdiğim zaman…” diye konuşuyor. Hızlı konuştuğu için “Milyon” ifadesini yutuyor."

Ne olmuştu?

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve  istifa ettiği açıklanan eski HaberTürk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş, Korkmaz'ın ricası üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü açıkladı. Ateş, "Beni arayıp 'Ben çok mağdur edildim. Senden ricam, sayın bakan beni yanlış anlıyor, ben şöyle mağdur edildim, lütfen bu mesajımı iletir misin?' dedi. Ben de gittiğim sayın bakana 'Sezgin Baran Korkmaz diye biri var, beni aradı' dedim. 'Keşke açmasaydın' dedi. Dedim böyle böyle şeyler var, 'kesinlikle doğru değil' dedi" açıklamasında bulundu. Ateş, Korkmaz'dan 10 milyon Euro talep ettiği iddiasını ise yalanlarken, "Böyle bir talep aramızda geçmedi" dedi. Ateş'in açıklamaları sırasında yayına bağlanan Korkmaz ise, "Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini, meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir" dedi. Ayrıca Korkmaz, ses kaydının bulunduğunu ve birkaç kişinin kaydı dinlediğini de aktardı.

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