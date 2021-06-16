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Veyis Ateş'ten Hadi Özışık'a: 'Habertürk'te kim osurdu' başlığıyla TT'deyiz!

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Habertürk televizyonunda yayınlanan ve Veyis Ateş'in sunduğu 'Gündem' programında duyulan sesler üzerine yaşanan diyaloglar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Veyis Ateş'le ilgili iddiaları üzerine sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
Veyis Ateş'ten Hadi Özışık'a: 'Habertürk'te kim osurdu' başlığıyla TT'deyiz!

Habertürk televizyonunda yayınlanan ve Veyis Ateş'in sunduğu 'Gündem' programında duyulan sesler üzerine yaşanan diyaloglar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Veyis Ateş'le ilgili iddiaları üzerine sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Peker'in hedef aldığı ve hakkında farklı iddialarda bulunduğu iki gazeteci Veyis Ateş ve Hadi Özışık'ın bir araya geldiği bir programda da, sosyal medyanın gündemine giren olay kahkahalarla anılmıştı.

Canlı yayında çıkan ses için 'melodi' benzetmesi yapan Ateş, "O gece ben eve geldim. Yolda baktım baya 'Habertürk'de kim osurdu' başlığıyla TT'deyiz. Gündüz 10.00'a kadar bu TT'de kaldı" dedi.

Geçtiğimiz yıl nisan ve mayıs aylarında yapılan farklı programlarda benzer seslerin duyulması üzerine olay uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalmış ve Veyis Ateş de konuyla ilgili açıklama yapmıştı. 

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