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Veysi Amber ve Hayriye İnatçı, Güney Kıbrıs’ta polis tarafından aranıyor

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Kıbrıslı Türk vatandaşlar Veysi Amber ve Hayriye İnatçı, Güney Kıbrıs’ta işlenmiş bir suç ve soygun komplosu soruşturmasıyla bağlantılı olarak aranıyor...
Veysi Amber ve Hayriye İnatçı, Güney Kıbrıs’ta polis tarafından aranıyor

Rum polisi, her ikisi de Kıbrıslı Türk olan 44 yaşındaki Veysi Amber ile 36 yaşındaki Hayriye İnatçı’yı 24 Temmuz 2022'de Limasol'da işlenmiş bir suç ve soygun komplosu soruşturmasıyla bağlantılı olarak arıyor.

Polis tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bulunmasına yardımcı olabilecek bilgisi olan herkes 25-805057 numaralı telefondan TAE Limasol'a veya en yakın polis karakoluna veya 1460 numaralı telefondan Vatandaş Yardım Hattı’na başvurun.”

Rum polisi tarafından aranan Veysi Amber, daha önce de Güney Kıbrıs’ta skandal bir olaya karışmıştı. Bu olay KKTC medyasında yer almıştı...

VEYSİ AMBER DAHA ÖNCE BİR KADINI DARP ETMİŞTİ

Amber, eğlenmek için gittiği Gauba Beach’te düzenlenen partide bir kadını darp etmişti.

Konuyla ilgili bilgileri ise Güney Kıbrıs’ta yaşayan Rum bir vatandaş kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

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