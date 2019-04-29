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Veysi Soyer sanat etkinliği düzenliyor

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Veysi Soyer sanat etkinliği düzenliyor. Saçaklı Ev'de yer alacak etkinlik, 3 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da açılacak ve 2 gün sürecek.
Veysi Soyer sanat etkinliği düzenliyor

Etkinlikte, resim, fotoğraf, seramik sergisi; Burcu Karagöz'ün kapak resmi Veysi Soyer'e ait olan 3. kitabı “Güneş Yanığı”nın tanıtım ve imza günü gerçekleştirilecek; tiyatro sanatçısı Ertaç Hazer, Dr. Levent Soyer ve Deniz Soyer şiir-elektronik müzik performansı ve küçük bir konser sunacak.

Etkinlik 4 Mayıs Cumartesi saat 10.00’da aynı mekanda müzik, resim, fotoğraf ve seramik workshoplarıyla devam edecek. Workshoplar ücretsiz ve katılım herkese açık olacak.

Sanat etkinliği Veysi Soyer, Mustafa Müezzinoğlu, Elvan Şenkayalar, Emel Sefer, Ertaç Hazer, Rauf Ersenal, Evren Karagöz, Deniz Soyer, Aycan Soyer, Iris Şenay Soyer, Tolga Özasil ve Burcu Karagöz'ün eserleri ve katkılarıyla gerçekleşecek.

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