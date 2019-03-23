İngiltere'nin Birmingham kentinin hemen dışında bir köyde büyüyen Leanne, bir Cumartesi günü kent merkezine giden trene bindiğinde iki yıldır yalnızdı. "Son derece sakindim, sanki arabamın bakımını yaptırmaya gidiyor gibiydim" diyor gülerek. Leanne 21 yaşına kadar orgazm olmamıştı. "Fakat o gün Orgazm günüydü. Ben de kararlıydım. Hayallerimin vibratörünü alarak işi bitirecektim" diye anlatıyor. 17 yaşında bekaretini kaybetmiş, 21 yaşına kadar birkaç erkekle kısa süreli ilişkileri olmuştu. Seksi seviyordu ama "Bu farklı bir türden zevkti" diyor:

Leanne ilk vibratörünü aldığında 21 yaşındaydı. Şık ve yumuşak silikondan yapılmış bir oyuncak bu. "Taş renginde, pembe altın düğmesi var" diyor Leanne ve ekliyor: "Penise benzemiyor, çok klas".