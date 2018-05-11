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VİCDANİ RET HAKKI GELİYOR

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Vicdani ret ile ilgili tasarı hazırlandı... GKK ve Başsavcılık’tan da görüş alınarak Askerlik Yasası’nda değişikliğe gidilecek...
VİCDANİ RET HAKKI GELİYOR

Koalisyonu oluşturan partilerin hem koalisyon protokolü hem de hükümet programında vicdani reddin hak olduğu vurgusunu yaptıklarını hatırlatan Özersay, vicdani reddin bir hak olarak düzenlenmesi konusunun Bakanlar Kurulu’nda ele alındığını kaydetti.

ASKERLİK YASASI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK
Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret  Özersay, Askerlik Yasası’nda bir değişiklik yapılması konusunda yasa tasarısı hazırlığı yapıldığını, Askerlik Yasası’nda yapılacak değişiklikle birlikte; vicdani reddin ne şekilde düzenleneceği, kim tarafından  nasıl karar verileceği  kapsamının ve sınırlarının ne olacağı ve nasıl uygulanacağı, istismara neden olmaksızın  gerçek anlamda vicdani redci olan kişilerin askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmasıyla ilgili yasa değişiklik tasarısının ele alındığını, bu tasarının hem GKK hem de Başsavcılık yetkilileriyle paylaşılarak görüşlerinin alınacağını, bir sonraki aşamada konunun Meclis’e gideceğini söyledi.  

175 VATANDAŞLIK GERİ ALINDI
Öte yandan Özersay, önceki dönemde istisnai vatandaşlık şeklinde keyfi biçimde, yasaya uygun olmadan verilen vatandaşlıklar konusunda başlatılan inceleme çerçevesinde, yaklaşık bin 200 istisnai vatandaşlığın incelenmesi çerçevesinde 175 istisnai vatandaşlığın geri alınması yönünde Bakanlar Kurulu’nun karar ürettiğini açıkladı.

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