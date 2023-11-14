İnisiyatiften yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vicdani ret hakkımızı kullandık diye de yargılanmaya devam ediyoruz!

Kıbrıs’ın kuzeyinde Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında vicdani ret hakkının açıkça tanınması, çeşitli siyasi parti ve örgütün birçok açıklamasında vicdani ret hakkının tanınması çağrı yapılmasına, mecliste bu yönde yasa değişikliklerinin konuşulmasına rağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanması sürüyor… Geçmişte Yasa Değişikliği görüşmelerinde belirtmiştik, Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği gibi düzenleme yapması gerek kurum yasa koyucudur ve bu yapılmadığı sürece vicdani retçilerin hapsedilme tehlikesi sürecek…

Böylesi koşullarda, maalesef yeniden, bir kez daha, 16 Kasım, Perşembe günü Mustafa Hürben’in Askeri Mahkemede yargılanmasına başlanacak...

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristleri ve barış aktivistlerini, 16 Kasım, Perşembe günü, 13:00’de Askeri Mahkeme önündeki buluşmaya çağırırız…