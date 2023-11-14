  • BIST 7671.05
  • Altın 1807.875
  • Dolar 28.6059
  • Euro 31.1854
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

"Vicdani ret hakkımızı kullandık diye de yargılanmaya devam ediyoruz!"

» »
Vicdani Ret İnisiyatifi, Mustafa Hürben isimli yurttaşın Perşembe gün Askeri Mahkemede yargılanma sürecinin başlayacağını duyurdu, dayanışma çağrısı yaptı.
"Vicdani ret hakkımızı kullandık diye de yargılanmaya devam ediyoruz!"

İnisiyatiften yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vicdani ret hakkımızı kullandık diye de yargılanmaya devam ediyoruz!

Kıbrıs’ın kuzeyinde Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında vicdani ret hakkının açıkça tanınması, çeşitli siyasi parti ve örgütün birçok açıklamasında vicdani ret hakkının tanınması çağrı yapılmasına, mecliste bu yönde yasa değişikliklerinin konuşulmasına rağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanması sürüyor… Geçmişte Yasa Değişikliği görüşmelerinde belirtmiştik, Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği gibi düzenleme yapması gerek kurum yasa koyucudur ve bu yapılmadığı sürece vicdani retçilerin hapsedilme tehlikesi sürecek…

Böylesi koşullarda, maalesef yeniden, bir kez daha, 16 Kasım, Perşembe günü Mustafa Hürben’in Askeri Mahkemede yargılanmasına başlanacak...

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristleri ve barış aktivistlerini, 16 Kasım, Perşembe günü, 13:00’de Askeri Mahkeme önündeki buluşmaya çağırırız…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkasının yerine sınava giren kişi tutuklandı14 Kasım 2023 Salı 16:55
  • Hasipoğlu: “3 devlet tek millet" söylemimiz partimiz adıyla uluslararası yasal bir boyut kazanmıştır”14 Kasım 2023 Salı 16:23
  • YDÜ’nün yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX kutlama mesajı yayımladı14 Kasım 2023 Salı 14:53
  • Denktaş: “Raif’in yolundan yürümeye söz verdim”14 Kasım 2023 Salı 14:51
  • UBP, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında “iş birliği anlaşması” imzalandı14 Kasım 2023 Salı 14:32
  • Orgeneral Gürak: Kıbrıs bizim milli davamız, destansı bir mücadele var14 Kasım 2023 Salı 14:08
  • Bir haftada 62 kaza... Kazaların birincil nedeni aşırı sürat!14 Kasım 2023 Salı 14:06
  • Taçoy: Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için hiç durmadan çalışmalıyız14 Kasım 2023 Salı 13:47
  • Başbakan Ünal Üstel, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetlerini kabul etti14 Kasım 2023 Salı 13:46
  • Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC onurumuzdur, namusumuzdur14 Kasım 2023 Salı 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti